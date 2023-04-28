Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги
До державного бюджету в п'ятницю, 28 квітня, надійшов черговий грант від США у розмірі 1,25 мільярда доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
"Партнерство зі США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі", – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.
За його словами, допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи.