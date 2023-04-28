Україна отримала від США понад 1 млрд доларів грантової допомоги

Отримані кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, виплат ВПО, зарплат працівників сфери охорони здоров'я та виплат співробітникам ДСНС.

До державного бюджету в п'ятницю, 28 квітня, надійшов черговий грант від США у розмірі 1,25 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

"Партнерство зі США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі", – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи.