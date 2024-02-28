Україна отримала від Японії і Норвегії $760 млн

Уряд отримав 760 млн доларів гранту від Японії і Норвегії через проєкт Світового банку PEACE.

Кошти спрямують на компенсацію видатків держбюджету, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони.

Про це Міністерства фінансів написало на сайті.

"До загального фонду держбюджету України надійшло 760 млн доларів США на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine)", - йдеться в повідомленні.

Обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії: $465 млн і $295 млн.

Кошти спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів.

"З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії та Норвегії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.