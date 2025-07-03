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Україна отримала від ЄС €76 млн на будівництво євроколії Львів–Польща

03 липня 2025, 19:51
Україна отримала від ЄС €76 млн на будівництво євроколії Львів–Польща
Фото: "Укрзалізниця"
За словами міністра розвитку громад та територій, це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з'єднання європейською колією з Європою.
ЄС ухвалив рішення надати Україні 76 мільйонів євро грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею. 
 
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
 
Проєкт Укрзалізниці схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility (CEF).
 
"Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою: Скнилів – Мостиська ІІ, зі стандартом колії 1435 мм", - додав Кулеба.

 

Укрзалізницявійна в Україніросія окупанти

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