Україна отримала від ЄС €76 млн на будівництво євроколії Львів–Польща
03 липня 2025, 19:51
Фото: "Укрзалізниця"
За словами міністра розвитку громад та територій, це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з'єднання європейською колією з Європою.
ЄС ухвалив рішення надати Україні 76 мільйонів євро грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом і кордоном з Польщею.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Проєкт Укрзалізниці схвалив Координаційний комітет програми Connecting Europe Facility (CEF).
"Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою: Скнилів – Мостиська ІІ, зі стандартом колії 1435 мм", - додав Кулеба.