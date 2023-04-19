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ПОЛІТИКА

Україна отримала з Німеччини другий комплекс ППО IRIS-T — Spiegel

19 квітня 2023, 18:35
Україна отримала з Німеччини другий комплекс ППО IRIS-T — Spiegel
Фото: з вільного доступу
Зразки зброї були доставлені кілька днів тому – приблизно 16 квітня.

Україна отримала другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Про це пише Spiegel з посиланням на свої джерела.

За даними видання, передача Україні одного комплексу IRIS-T і 16 ракет відбулася кілька днів тому – приблизно 16 квітня. Перший IRIS-T був переданий Україні в жовтні минулого року.

Також відомо, що Швеція передала Україні систему ППО IRIS-T SLS, що виготовлена на базі гусеничного тягача. Зараз вирішується питання про те, яким чином її буде доставлено до України.

Перший ЗРК даного типу був поставлений для ЗСУ восени минулого року. Згідно з відкритими даними, він став на захист неба Києва, адже після російських обстрілів неодноразово знаходили залишки ракет IRIS-T.

Нагадаємо, влітку 2022 року канцлер Олаф Шольц розповів про перспективу передачі Україні найсучаснішої зенітної зброї. З тих пір було поставлено одну систему такого типу, а ще три планувалося передати в майбутньому.

IRIS-T – німецький зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Основа ЗРК – модифіковані авіаційні ракети IRIS-T класу “повітря-повітря”.

Існують модифікації IRIS-T середнього та малого радіусу. IRIS-T SLM дозволяє вражати повітряні цілі на відстані до 40 км, а у “коротшій” версії SLS – до 25. Німеччина передає ЗСУ перший тип зброї, а Швеція - другий.

НімеччинавійнадопомогаIRIS-T

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