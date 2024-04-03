Україна перебуває під великим ризиком того, що її лінія фронту впаде – Politico

За словами високопоставлених українських офіцерів, військова картина є похмурою, і російські генерали можуть досягти успіху, де б вони не вирішили зосередити свій майбутній наступ.

Про це пише американська медіа-організація Politico.

Щодо ймовірності колапсу на фронті нещодавно попереджав мільярдер Ілон Маск. Він сказав, що може впасти Одеса, але прогноз Маска насправді не дуже відрізняється від жахливих попереджень президента України Володимира Зеленського, зроблених останніми днями.

Зеленський заявив що, якщо заблокований багатомільярдний пакет не буде ухвалений найближчим часом, силам Києва доведеться "відступати, крок за кроком, маленькими кроками". Український лідер також попередив, що деякі великі міста можуть опинитися під загрозою падіння.

Застереження Зеленського є частиною широких дипломатичних зусиль з розблокування військової допомоги, якої так потребує українське військо: від 155-міліметрових артилерійських снарядів до систем ППО Patriot і безпілотників.

Проте сумна правда в тому, що навіть якщо пакет буде схвалений Конгресом США, його може бути недостатньо, щоб запобігти серйозним проривам окупантів на полі бою.

Така невдача в розпал виборчих кампаній у США і Європі, цілком може пожвавити тиск Заходу щодо переговорів на користь москви, залишаючи кремлю свободу відновити конфлікт у майбутньому.

"Тепер все залежить від того, куди росія вирішить спрямувати свої сили в наступі, який, як очікується, розпочнеться цього літа. Під час переднаступальної атаки - від Харкова та Сум на півночі до Одеси на півдні - ракетні удари та удари російських безпілотників значно зросли в останні тижні, націлюючись на інфраструктуру. Важко здогадатися, де рф зробить свій головний удар", - пише видання.

За словами високопоставлених українських військових, які служили під командуванням генерала Валерія Залужного - військова картина похмура.

Офіцери кажуть, що існує ризик руйнування лінії фронту там, де російські генерали вирішать зосередити наступ.

Крім того, завдяки значно більшій чисельності і перевазі в КАБах, які ось уже кілька тижнів руйнують українські позиції, росія можливо зможе проникнути на лінію фронту і розбити її на деяких ділянках, кажуть військові на умовах анонімності.

"Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку росія, ймовірно, кине на нас. У нас немає цих технологій, і на Заході їх також нема в достатній кількості", - розповіло Politico одне із високопоставлених військових джерел на умовах анонімності.

Джерело додало, що тільки українська мужність і стійкість, а також помилки російських командирів можуть змінити похмуру динаміку. Мова йде про помилки, подібні до провального наймасштабнішого танкового штурму війни під Авдіївкою.

Високопоставлені українські офіцери нагадують, що покладатися на російські помилки – це не стратегія. Вони були обурені помилками, які, за їх словами, з самого початку стримували опір України – помилками і Заходу, і України. Вони також різко висловлювалися щодо зволікання Заходу, заявляючи, що поставки та системи озброєнь надійшли надто пізно та в недостатній кількості, щоб змінити ситуацію.

"Залужний називав це "війною одного випадку". Він мав на увазі, що системи озброєнь втрачають ефективність дуже швидко, тому що росіяни їм швидко протидіють. Наприклад, ми успішно використовували крилаті ракети Storm Shadow і SCALP - але лише на короткий час. росіяни завжди вчаться. Вони не дають нам другого шансу. І в цьому вони успішні", - сказав один з офіцерів.

"Не вірте галасу про те, що вони просто кидають війська в м’ясорубку на забій. Звичайно, вони теж роблять це - ще більше максимізуючи вплив своєї переваги, - але вони також навчаються та вдосконалюються", - додав він.

Офіцери вважають, що протитанкові ракети прийшли вчасно і допомогли врятувати Київ, а пізніше дозволили витіснити армію рф з Херсона в листопаді 2022 року.

"Але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні - вони з’являються, коли вони вже не актуальні", - сказав інший старший офіцер і навів як приклад винищувачі F-16.

"Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році; вони не підійдуть для 2024 року", - додав він.

За словами цього офіцера, Україна ще не отримала західні винищувачі, а росія вже готова їм протистояти.

"В останні кілька місяців ми почали помічати, що росіяни запускають ракети з Джанкоя на півночі Криму, але без вибухових боєголовок. Ми не могли зрозуміти, що вони роблять, а потім зрозуміли: вони дальноміри", - говорить співрозмовник видання.

Офіцер пояснив, що росія розраховує, де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С-400, щоб максимально збільшити територію, яку вони можуть охопити для націлювання на F-16, утримуючи їх подалі від лінії фронту та російських матеріально-технічних центрів.

Офіцери додають, що тепер їм потрібна більш базова традиційна зброя, а також безпілотники.

"Нам потрібні гаубиці та снаряди, сотні тисяч снарядів і ракет... Ми весь час говорили західним партнерам, що у нас є бойовий досвід, у нас є бойове розуміння цієї війни. У них є ресурси, і вони повинні дати нам те, що нам потрібно".

Європа намагається допомогти Україні компенсувати колосальний недолік артилерійських снарядів. Запропонована Чехією купівля артилерійських боєприпасів могла б допомогти, але цього все ще недостатньо.

"Офіцери підкреслили, що їм потрібно ще багато-багато людей. Зараз у країні не вистачає чоловіків на передовій, і це ускладнює проблему недостатньої підтримки Заходу", - пише Politico.

Але Україна ще не розпочала новий великий раунд мобілізації напередодні очікуваного наступу рф. Влада стурбована політичними наслідками, які можуть спричинити мобілізаційні заходи на тлі ухилення від призову. Екс-головком Залужний публічно закликав до мобілізації додаткових військ ще в грудні, вважаючи, що Україні на фронті потрібні щонайменше додаткові 500 000 осіб.

Того тижня головком Олександр Сирський раптово заявив, що Україні може не знадобитися багато свіжих військ.

"Після аналізу ресурсів цифру суттєво зменшили, і ми розраховуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захистити свою Батьківщину. Я говорю не лише про мобілізованих, а й про бійців-добровольців", – сказав він.

План полягає в тому, щоб після інтенсивної три-чотиримісячної підготовки на передову перевести якомога більше військовослужбовців у формі та тих, хто виконує небойові функції. Але старші офіцери, з якими спілкувався Politico, сказали, що Сирський був неправий і "підігрував наративам політиків".

У вівторок Зеленський підписав деякі доповнення до старого закону про мобілізацію, які знижують мінімальний вік призову з 27 до 25 років.

"У нас не тільки військова криза - у нас політична. росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а можливо, й раніше. У той час як Україна ухиляється від великого призову", - сказав один з офіцерів.