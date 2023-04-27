Україна перебуває "в хорошій позиції" для контрнаступу – генерал США

російські сухопутні сили деградували внаслідок цього конфлікту, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту.

Збройні сили України перебувають у хорошій позиції для контрнаступу. США працювали з ними над планом операції.

Про це заявив головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє CNN .

"Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці перебувають у хорошій позиції", - сказав він до Комітету збройних сил Палати представників Конгресу США.

Каволі також сказав, що сухопутні сили росії сьогодні більші, "ніж вони були на початку конфлікту", незважаючи на численні втрати у війні проти України.

"російські сухопутні сили деградували внаслідок цього конфлікту, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту", - заявив Каволі.

Крім того, за його словами, крім сухопутних сил росія має інші ресурси. ВПС "втратили дуже мало; вони втратили 80 літаків", - сказав він, зазначивши, що росіяни мають "ще 1000 винищувачів і бомбардувальників".