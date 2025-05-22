Україна передала рф список імен для обміну "1000 на 1000"

Таким чином спростувал вкид прессекретаря кремля Дмитра Пєскова, який розповідав, що список імен для обміну полоненими росія від України нібито не отримувала і його ще "чекають".

Україна вже підготувала список імен для обміну полоненими з росією у форматі "1000 на 1000". Його передали російській стороні.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Україна передала список на обмін", - зазначив він.

Таким чином Юсов фактично спростував вкид прессекретаря кремля Дмитра Пєскова. Той трохи більше години тому розповів, що список імен для обміну полоненими росія від України нібито не отримувала і його ще "чекають".

Нагадаємо, можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" став головним результатом переговорів українських і російських чиновників, які відбулися минулого тижня в Стамбулі.