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Україна передала рф список імен для обміну "1000 на 1000"

22 травня 2025, 18:53
Україна передала рф список імен для обміну
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Таким чином спростувал вкид прессекретаря кремля Дмитра Пєскова, який розповідав, що список імен для обміну полоненими росія від України нібито не отримувала і його ще "чекають".
Україна вже підготувала список імен для обміну полоненими з росією у форматі "1000 на 1000". Його передали російській стороні.
 
Про це в коментарі РБК-Україна заявив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.
 
"Україна передала список на обмін", - зазначив він.
 
Таким чином Юсов фактично спростував вкид прессекретаря кремля Дмитра Пєскова. Той трохи більше години тому розповів, що список імен для обміну полоненими росія від України нібито не отримувала і його ще "чекають".
 
Нагадаємо, можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" став головним результатом переговорів українських і російських чиновників, які відбулися минулого тижня в Стамбулі.
обмін полоненимивійна в Україні

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