Україна передала США список цілей у росії для ураження ATACMS – Умєров

Йдеться про аеродроми, які рф використовує для ударів по українських містах.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що представив список цілей у росії на ураження ATACMS під час зустрічей із високопосадовцями у Вашингтоні в п’ятницю.

Про це він розповів у інтерв'ю CNN.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів", – сказав Умеров.

Він додав, що Україна домагається зняття обмежень ATACMS, щоб захистити українських цивільних осіб та інфраструктуру.