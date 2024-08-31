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Україна передала США список цілей у росії для ураження ATACMS – Умєров

31 серпня 2024, 18:51
Україна передала США список цілей у росії для ураження ATACMS – Умєров
Йдеться про аеродроми, які рф використовує для ударів по українських містах.
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що представив список цілей у росії на ураження ATACMS під час зустрічей із високопосадовцями у Вашингтоні в п’ятницю.
 
Про це він розповів у інтерв'ю CNN.
 
"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії глибоких ударів", – сказав Умеров.
 
Він додав, що Україна домагається зняття обмежень ATACMS, щоб захистити українських цивільних осіб та інфраструктуру.
 
"Вони вбивають наших громадян. Тому ми хочемо їх стримати, ми хочемо їх зупинити, ми не хочемо, щоб їхня авіація наближалася до наших кордонів, щоб бомбити міста", –зазначив Умеров.
 
Глава Міноборони зазначив, що Україна більше зосереджена на "можливостях", які їй надає територія у Курській області, а не на утриманні російської території для обміну на землі, які росія захопила в України.

 

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