Україна переходить на нове покоління дронів, які не бояться РЕБ – The Economist

Справжньою метою української оборонної промисловості залишається створення лазерної зброї.

Безпілотники кардинально змінили хід війни в Україні. Тепер командири сидять у бункерах і стежать за моніторами, поки розвідувальні дрони шукають цілі на землі. Щойно ціль виявлено, по ній може бути завдано удару артилерією, мінометами, або дронамі-бомбардувальниками і FPV.

Проблема в тому, що більше половини безпілотників у повітрі губляться через системи РЕБ або поломки. Але нове поповнення в арсеналі обох сторін показує набагато кращу ефективність.

Про це пише The Economist.

Йдеться про волоконно-оптичні БПЛА, які не мають радіосигналу, який можна було б засікти або заглушити, і їх стає вкрай складно зупинити.

Повідомляється, що на одному із заводів у Києві виробництво таких дронів збільшується - з 600 одиниць на місяць до очікуваних 10 000 до кінця літа. Йдеться про компанію 3DTech - одну з 11 українських компаній, які займаються дронами на оптоволокні.

Крім того, компанія щомісяця також виробляє близько 3000 комплектів для модернізації вже наявних дронів. "Командир підрозділу безпілотників "Тайфун" Михайло налаштований оптимістично: зараз 20% його дронів відносяться до нового типу, але він вважає, що до літа вони становитимуть більшість", - пише ЗМІ.

На відміну від звичайних безпілотників, волоконно-оптичними керують за допомогою надтонкої нитки, що нагадує волосінь, - аналогічно керованим дротом ракетам, які вперше були застосовані ще в 1945 році.

Такі дрони не тільки складно збити. Завдяки кабелю забезпечується кристально чітке передавання зображення оператору. Різниця - як між каламутною картинкою старого телевізора 1970-х років і зображенням у HD, пояснює Юрій Ганусьяк, чия компанія постачає акумулятори для виробників дронів.

До кінця минулого року їх почала масово використовувати росія. Журналісти зазначають, що саме ці БПЛА зіграли важливу роль у наступі росії в Курській області. Україна долучилася до цієї практики лише через кілька місяців. Зараз ці БПЛА вже активно застосовуються на східному фронті.

Паралельно з розвитком власних можливостей, Україна завдала удару по заводу в російському Саранську. Повідомляється, що на ньому виробляли оптоволокно. В Україні ж досі такі кабелі не виготовляли. Тільки цього місяця 3DTech почне тестування власного кабелю, зазначають журналісти.

До цього моменту, за словами технічного директора 3DTech Олексія Жулинського, на ринку домінували китайські виробники. "російські та українські закупівельники буквально стикаються один з одним на китайських заводах у боротьбі за партію цієї продукції. При цьому передоплачені замовлення українців іноді "перехоплюються" росіянами, які пропонують вищу ціну, що хоч і не зупиняє самі поставки, але затримує їх", - ідеться в тексті.

На відміну від повітряного змія, у волоконно-оптичного дрона котушка кабелю летить разом із ним, розмотуючись у повітрі. На заводі Жулинського ряди 3D-принтерів безперервно друкують такі пристрої. Раніше китайські котушки, що використовувалися, були ненадійні, і саме це було однією з причин, через яку дрони першого покоління і зовсім не досягали цілей. Зараз же 80% дронів успішно виконують місії.

Хоча, за словами командира артилерійсько-дронового підрозділу Ольги Бігар, такі дрони "важкі", і на навчання пілота йде кілька місяців. Кабель може заплутатися в деревах, а на сонці він блищить, що може видати місце розташування не тільки дрона, а й його оператора.

Крім того, радіус дії обмежений 10-15 км, що означає, що оператор має перебувати в безпосередній близькості від лінії фронту, щоб вражати цілі в глибині ворожої території.

При цьому вже тестується протидія таким дронам. Обидві сторони встановлюють мережі над важливими дорогами і позиціями, хоч їхня ефективність і невисока. Якщо дрон чути в повітрі, солдати намагаються збити його з дробовиків. 3DTech навіть тестує безпілотник, оснащений обрізом для боротьби з іншими дронами.

ЗМІ пише, що, можливо, дрони на оптоволокні - це наступний великий крок у розвитку БПЛА, але це лише тимчасове рішення, покликане обійти засоби РЕБ.

Справжньою метою української оборонної промисловості залишається створення лазерної зброї, здатної засліплювати або виводити з ладу електроніку будь-якого вхідного дрона, ракети, літака або вертольота.