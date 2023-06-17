Україна перехоплює ініціативу – Міноборони

Україна перехоплює ініціативу на війні, а росія захищається. Проте для перемоги потрібне далекобійне високоточне озброєння дальністю до 200 км.

Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, якого цитує Міноборони в Telegram-каналі.

"Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 кілометрів. Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані.

Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", йдеться в дописі.

Заступник міністра оборони нагадав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які оборонятимуть наше небо від російських ракет.