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Україна перехоплює ініціативу – Міноборони

17 червня 2023, 13:08
Україна перехоплює ініціативу – Міноборони
Фото: facebook.com/Степан-Полторак
Україна перехоплює ініціативу на війні, а росія захищається. Проте для перемоги потрібне далекобійне високоточне озброєння дальністю до 200 км.

Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, якого цитує Міноборони в Telegram-каналі.

"Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для нарощення потрібна зброя дальністю до 200 кілометрів. Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані.

Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", йдеться в дописі. 

Заступник міністра оборони  нагадав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які оборонятимуть наше небо від російських ракет. 

війнаміноборони

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