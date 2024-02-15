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Україна перехопила ініціативу на морі – британська розвідка

15 лютого 2024, 19:31
Україна перехопила ініціативу на морі – британська розвідка
Wikipedia
Знищення корабля "Цезар Куніков" ще більше обмежить ресурси росії у Чорному морі

14 лютого 2024 року українські війська провели успішний напад за допомогою безекіпажного надводного корабля на російський десантний корабель класу "Ропуха" "Цезар Куніков", який майже напевно призвів до затоплення судна.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки. 

 При цьому розвідники зауважують, що українці знищили вже три з десяти російських суден класу "Ропуха".

"Це судно значною мірою забезпечувало матеріально-технічну підтримку Чорноморському флоту на війні росії в Україні. Втрата судна майже напевно ще більше обмежить вже лімітовані ресурси росії в Чорному морі, що зробить матеріально-технічний ланцюг Чорноморського флоту вразливим до додаткових нападів", - зазначають британські розвідники.

Розвідка також вказує, що знищення судна зменшить ресурс для підтримки матеріально-технічних переміщень між материковою росією до Кримського півострова при закритті Керченського мосту.

"Винахідливість України, швидше за все, стримала росію від вільних дій на заході Чорного моря і уможливила перехоплення Україною ініціативи в Чорному морі", - підсумували британські розвідники.

британська розвідкавійна в Україніросія окупантифлот рф

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