Україна перехопила ініціативу в Чорному морі – ЗСУ

Дмитро Плетенчук розповів про бойові дії в акваторії Чорного моря.

Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі.

Про це заявив речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо".

За словами Плетенчука, нині складно прогнозувати, що очікує Україну цього року.

Речник наголосив, не слід "списувати" корабельний склад ворога, бо росія адаптується до нових проблем. Тому планування операцій зі знищення ворожого флоту доводиться проводити більш детально та злагоджено.

"Загалом, можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки з’являється можливість нав’язувати свої умови ведення бойових дій. Нині у нас це виходить, але ми маємо працювати й надалі. Оскільки, за словами командувача ВМС ЗСУ кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю", – резюмував Плетенчук.