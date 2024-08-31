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Україна перекинула під Покровськ одну з небагатьох наступальних бригад – Forbes

31 серпня 2024, 13:13
Україна перекинула під Покровськ одну з небагатьох наступальних бригад – Forbes
Фото: Генштаб ЗСУ
Бригада "Кара-Даг" опинилася на незнайомій території на сході після двох років боїв на півдні.
Намагаючись зміцнити оборону навколо Покровська на тлі дедалі активнішого наступу російських військ, Україна розгорнула на цій ділянці одну зі своїх небагатьох наступальних бригад - бригаду "Кара-Даг".
 
Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.
 
"Переміщення бригади чисельністю близько 2000 осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом", - ідеться в статті.
 
Аналітик нагадує, що бригада "Кара-Даг" - одна з наступальних бригад Національної гвардії - була сформована 2014 року. Бригада воювала біля Мелітополя в перші дні повномасштабної війни і протягом двох років практично залишалася в одному і тому ж районі. Але тепер її перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої.
 
Водночас відправлення бригади не зупинило російського наступу, і постає питання, де перебувають інші резерви України, пише аналітик.
 
Як вважають російські пропагандисти, у ЗСУ все ще є близько п'яти укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві. Як написав російський пропагандист Євген Норін, можливо, Україна "планує розгорнути їх в іншому місці та прагне досягти якогось вирішального удару до того, як фронт у Донбасі повністю завалиться".
 
Цим місцем цілком може бути Курськ, де українське вторгнення вже четвертий тиждень не показує жодних ознак зупинки, вважає Forbes.
 
"Додаючи сили до Курської області й утримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж їхні потенційні втрати на сході. Це надзвичайно ризикована гра", - зазначає аналітик.

 

ЗСУвійна в Україніпокровськросія окупанти

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