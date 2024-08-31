Україна перекинула під Покровськ одну з небагатьох наступальних бригад – Forbes

Бригада "Кара-Даг" опинилася на незнайомій території на сході після двох років боїв на півдні.

Намагаючись зміцнити оборону навколо Покровська на тлі дедалі активнішого наступу російських військ, Україна розгорнула на цій ділянці одну зі своїх небагатьох наступальних бригад - бригаду "Кара-Даг".

Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

"Переміщення бригади чисельністю близько 2000 осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом", - ідеться в статті.

Аналітик нагадує, що бригада "Кара-Даг" - одна з наступальних бригад Національної гвардії - була сформована 2014 року. Бригада воювала біля Мелітополя в перші дні повномасштабної війни і протягом двох років практично залишалася в одному і тому ж районі. Але тепер її перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої.