Україна перемагає у дроновій війні. Тепер їй треба переконати Трампа – Politico

Американське видання Politico розкриває парадоксальну ситуацію, у якій опинилася Україна напередодні саміту G7: уперше за роки активних бойових дій Київ здобуває більше території, ніж втрачає, а українські дрони ефективно підривають російські лінії постачання, але водночас країна потерпає від браку ракет-перехоплювачів і пошкодженої енергетичної інфраструктури. Видання аналізує, як ці суперечливі обставини формують дипломатичний порядок денний: союзники сподіваються скористатися відносним поліпшенням ситуації на фронті, аби переконати Дональда Трампа не втрачати уваги до війни й закрити критичні прогалини в підтримці. Паралельно йдеться про серію оборонних угод між Україною та Великою Британією, Німеччиною й Канадою у сфері виробництва дронів, а також про глухий кут у мирних переговорах – зокрема через відволікання Вашингтона на Іран. Politico зауважує, що після G7 на Україну чекають конференція з відновлення у Ґданську, саміт НАТО в Анкарі та зустріч "Коаліції охочих" – і всі вони мають визначити, чи збереже Захід єдність у підтримці Києва.

Успіхи на полі бою та угоди з Європою про виробництво дронів дали Києву рідкісні важелі впливу напередодні саміту лідерів G7 – навіть попри те, що увага Вашингтона зосереджена на іншому, пише американське видання Politico.

Як зауважує видання, Україна вичерпує запаси перехоплювачів Patriot, її енергетична мережа входить у літо пошкодженою, а президент Дональд Трамп цілком поглинутий іранським досьє. Але вперше за роки Київ здобуває позиції.

Politico наголошує, що українські дрони перерізають російські лінії постачання й тиснуть на російську армію та економіку до межі. Українські Збройні сили отримали відчутні технологічні переваги, лінія фронту здебільшого стабілізувалася, і вперше з 2023 року Київ відвоював більше території, ніж втратив. Усе це дало Україні те, чого вона давно не мала: час.

На думку видання, це може відкрити союзникам рідкісне вікно можливостей на майбутньому саміті лідерів G7 – переконати Трампа, що війна потребує його уваги, і спонукати партнерів закрити прогалини – від протиповітряної оборони до ударних озброєнь великої дальності – до наступного російського наступу.

Як зазначає Politico, президент України Володимир Зеленський намагається скористатися цією оптимістичнішою картиною, посилюючи дипломатичну активність зі США та Європою і публічно й приватно закликаючи путіна обговорити шляхи завершення війни. Нагальне питання тепер – як наростити підтримку Заходу настільки, аби змусити росію добросовісно вести переговори.

"Є розуміння, що зараз уже не так гаряче, як раніше, – сказав старший співробітник Білого дому. – Тривають локальні сутички. Але це не те, що було два роки чи рік тому".

Politico нагадує, що минулого року Трамп різко критикував Зеленського за небажання прийняти пропозицію та звинувачував його в надмірних претензіях. Але, зауважує видання, це було ще до того, як позиції Києва поліпшилися. Європейські дипломати зазначили, що саміт G7, який розпочинається в понеділок, має стати нагодою для прихильників України чітко підтвердити підтримку Києва у протистоянні з росією – зокрема у військовому та фінансовому вимірах.

"Сьогодні європейці беруть на себе майже 100 відсотків допомоги Україні, але для наших партнерів по G7, насамперед США, важливо продовжувати робити свій внесок – або принаймні не послаблювати підтримку далі", – заявив дипломат із великої країни ЄС.

ЄС покрив фінансові потреби України на найближчі місяці завдяки позиці на 90 мільярдів євро. Але Київ домагається щонайменше ще 20 мільярдів євро, аби закріпити успіхи на полі бою проти росії.

"Усі бачать, що росія палає, і ми хочемо, аби вона палала ще дужче, але нам потрібне фінансування", – пояснив старший офіцер українського оборонного відомства.

Як зазначає видання, світові лідери, включно з Трампом, зустрінуться із Зеленським на двогодинній сесії в Евіан-ле-Бені. Але чи відбудеться окрема зустріч Трампа та Зеленського на полях саміту – досі незрозуміло. Представник Білого дому повідомив, що жодної зустрічі не заплановано, тоді як українська сторона не виключає, що її ще можна організувати.

Politico вважає, що ключове питання – майбутнє мирних переговорів між Україною та росією. Попри те, що США відійшли на другий план через іранську кризу, очільник МЗС України заявив напередодні G7, що Київ і надалі розраховує на провідну роль Вашингтона у переговорах. Відмінність полягає в тому, що Україна тепер хоче залучити до процесу і європейських лідерів, хоча питання про те, хто міг би представляти Європу, залишається предметом гострих і поки що безрезультатних дискусій.

І Київ, і його європейські союзники одностайні в тому, що спільний підхід до майбутніх мирних переговорів не повинен передбачати ані територіальних поступок москві, ані юридичного визнання належності їй спірних районів Донбасу.

Навіть попри успіхи Києва, росія продовжує завдавати колосальних руйнувань Україні та її інфраструктурі. Зеленський заявив, що Україна щомісяця витрачає від 60 до 70 ракет-перехоплювачів. Це більше, ніж зараз виробляє Raytheon – американський виробник цих систем.

Український лідер домагається від США дозволу виробляти ракети-перехоплювачі для Patriot в Україні та попросив Німеччину надати десятки перехоплювачів зі своїх запасів в обмін на ті, які Київ виготовить пізніше.

"Зеленський дав зрозуміти, що йому потрібно більше ракет", – зазначив представник Білого дому.

Politico стверджує, що невизначеність навколо угоди щодо Ірану лише поглиблює відволікання Вашингтона на Близький Схід. Радники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер є головними переговорниками у двох досьє – іранському та українсько-російському. Вони продовжують контактувати із Зеленським та його командою, зокрема цього місяця, однак Білий дім не очікує жодного негайного прогресу.

Держсекретар Марко Рубіо минулого місяця заявив, що зусилля США щодо дипломатичного врегулювання "зайшли в глухий кут".

Схоже, припускає видання, що під час G7 європейці намагатимуться переконати США у перевагах укладення з Україною угоди про дрони.

Київ порушив цю ідею минулого літа, але адміністрація Трампа відмовилася. Президент не хоче виглядати так, ніби дарує Зеленському політичну перемогу, – розповів один із європейських урядовців, який спілкувався з представниками адміністрації Трампа.

Втім, зауважує Politico, Київ знайшов інших охочих партнерів. Українці підписали цілу низку угод про промислову кооперацію з Великою Британією, Німеччиною та Канадою щодо виробництва дронів у масштабах, яких українська промисловість поки що не може забезпечити самотужки.

Група британських компаній поставить Україні 120 000 дронів цього року за серією угод, укладених упродовж останнього року. У травні Канада уклала з Україною аналогічну угоду про виробництво дронів та їх постачання на фронт. Німецький оборонний гігант Rheinmetall і європейські транснаціональні виробники ракет також уклали партнерські угоди з українськими компаніями щодо ракетних програм і програм бронетехніки.

Європа також зробила обережні кроки до налагодження прямого контакту з росіянами, зокрема через зустріч у москві між послами Великої Британії, Німеччини та Франції і представником росії.

Як наголошує Politico, ЄС розколотий щодо доцільності формального переговорного каналу з москвою. І досі незрозуміло, чи готовий путін сісти за стіл переговорів із європейськими лідерами.

Україна також тиснула на США та союзників, домагаючись посилення економічного тиску на москву, але результати виявилися неоднозначними, особливо з боку Вашингтона. У квітні ЄС ухвалив 20-й пакет санкцій проти росії, але відклав ключову заборону морських послуг для російських нафтових танкерів, розраховуючи, що США підтримають цей крок на G7, – повідомили два європейські урядовці.

Politico підкреслює, що Вашингтон рухається у протилежному напрямку. Він частково зняв санкції з росії та видав низку 30-денних винятків для нафтового сектору з березня, аби стабілізувати ринки, розхитані іранською кризою.

Щонайменше, зберегти зацікавленість Трампа у боротьбі України – вже було б перемогою для Києва та його прихильників. Макрон сподівається організувати приватну вечерю для Трампа у Версалі, аби втримати його увагу до України та інших важливих для Європи питань. Трамп, принаймні наразі, не планує туди їхати.

Як наголошує Politico, Евіан – лише перша зупинка у ланцюгу важливих дипломатичних форумів цього літа. Невдовзі після G7 Польща та Україна спільно проведуть конференцію з відновлення України в Ґданську. Потім – саміт НАТО в Анкарі, де на перший план вийдуть підтримка України та витрати на оборону. А потім Макрон скличе зустріч так званої "Коаліції охочих" – країн, що взяли на себе зобов’язання надати особовий склад і підтримку після завершення війни.

Джерело: Politico