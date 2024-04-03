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Україна змогла перемогти на іншому фронті війни – Foreign Policy

03 квітня 2024, 12:34
Україна змогла перемогти на іншому фронті війни – Foreign Policy
Всупереч усьому, українці домінують над росією в Чорному морі.

Про це пише американський журнал Foreign Policy

На сьогодні у стані війни і попри російські обстріли в Україні працюють три порти на Чорному морі: всі в Одесі і навколо неї. 

Порти функціонують цілодобово і без вихідних, а експорт зерна з країни повернувся на довоєнний рівень.

Про це розповів президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко для видання. 

Відновлення експорту Чорним морем є великим проривом для України, що різко контрастує з втратами, яких вона зазнала цього року на східних фронтах. 

В зоні Чорного моря Україна здійснила неймовірне - вибила російський флот, навіть попри на те, що у неї майже немає власних військово-морських сил. Весною 2022 року російські військові заблокували чорноморські порти України, це призвело до призупинення експорту. 

Також це змусило Україну перейти на наземні шляхи збуту своїх товарів і спричинило стрибок світових цін на зерно, що викликало занепокоєння з приводу голоду на Близькому Сході і Африці. 

На сьогодні москва усе ще контролює 16 українських портів, але Чорноморський фронт виглядає більш обнадійливим для України, ніж будь-коли з початку війни понад два роки тому.

"Український флот втратив 80% своїх суден після російської окупації Криму в 2014 році. Але Збройні сили України стверджують, що покладаючись на комбінацію ракетних систем і безпілотних катерів, керованих передовими GPS і камерами, пошкодили третину російського Чорноморського флоту. Вони також порушили російські лінії постачання, які обслуговують тисячі військових на окупованих територіях півдня України", – пише американський журнал.

В березні цього року Україна завдала ще одного удару по Чорноморському флоту рф. Тоді стало відомо, що Київ використав ракет класу "повітря-поверхня" британського чи французького виробництва. Українським солдатам вдалось знищити два великі російські десантні кораблі та іншу інфраструктуру поблизу окупованого Севастополя.

російський флот зазнав такого удару, що це призвело до звільнення старшого адмірала Миколи Євменова в середині березня. Зараз кораблі ЧФ рф, які залишилися в Криму, стоять біля причалів на дальній стороні півострова і перебувають поза полем зору, але не повністю поза межами досяжності України.

"росія хотіла перетворити Чорне море на велике російське озеро. Але Україна завадила цьому. Кораблі рф сьогодні не наважуються заходити на північний захід Чорного моря", - сказав директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Усе це дозволило Україні створити імпровізований морський коридор і наразі країна експортує стільки ж зерна – кукурудзи, пшениці та ячменю – як і до війни. До війни Україна торгувала зерном більше, ніж увесь Європейський Союз, і саме на неї припадала половина світової торгівлі соняшниковою олією, а також залізною рудою та добривами.

 
Чорне морефронт

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