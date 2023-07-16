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ПОЛІТИКА

Україна переосмислила стратегію контрнаступу – The New York Times

16 липня 2023, 08:56
Україна переосмислила стратегію контрнаступу – The New York Times
Джерело unian

За перші два тижні виснажливого контрнаступу України, за даними американських і європейських чиновників, близько 20 відсотків озброєння, яке вони надали на поле бою, було пошкоджено або знищено. Втрати включають деякі з грізних західних бойових машин — танки та бронетранспортери — на які українці розраховували, щоб відбити росіян.

Про це пише The New York Times.

Вражаючий рівень втрат впав приблизно до 10 відсотків у наступні тижні, за словами офіційних осіб, зберігши більше військ і техніки, необхідних для великого наступу, який, за словами українців, ще попереду.

Деякі покращення відбулися завдяки тому, що Україна змінила тактику, зосередившись більше на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності, ніж на атаці по ворожих мінних полях і вогні.

Втрати також уповільнилися, тому що сам контрнаступ сповільнився. І незважаючи на втрати, українці наразі пройшли лише п’ять із 60 миль, які вони сподіваються подолати, щоб вийти до моря на півдні та розділити російські війська на дві частини.

Один український військовий сказав в інтерв’ю цього тижня, що безпілотник його підрозділу зняв кадри півдюжини західних броньованих машин, які потрапили під артилерійський обстріл на південь від міста Велика Новосілка.

"Вони всі згоріли", — сказав солдат, який назвався сержантом. Ігор. "Усі сподіваються на великий прорив", — сказав він, додавши, що ті, хто придивляється здалеку, розуміють важливість повільного та стабільного прогресу.

У росії було багато місяців, щоб підготуватися до контрнаступу, а фронт усіяний мінами, танковими пастками та окопаними військами, а над головами все частіше літають російські розвідувальні безпілотники та ударні вертольоти.

З огляду на ці укріплення, кажуть експерти, не дивно, що Україна зазнає відносно серйозних втрат на ранніх етапах кампанії.

Зберегти сили ціною повільнішого просування.

війнаконтрнаступ

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