Україна перетнула "червоні лінії" москви і Вашингтона – FT

США досі мають обмеження на використання зброї на території рф, але вони поступово слабшають.

Зеленський готовий ігнорувати ядерні загрози росії, але адміністрація Байдена все ще остерігається ескалації війни.

Про це йдеться в матеріалі газети FT.

Напавши на Курськ, президент України зробив великий ризик, а тепер він навіть готовий ігнорувати ядерні погрози кремля, бо бачить, що це пусті слова.

"Байден деякий час навіть вважав, що Зеленський такими діями нібито навмисно намагався втягнути Америку в третю світову", - пише видання.

Але попри це все, деякі особи із адміністрації Байдена думають, що удари ракетами по території рф можуть стати новими червоними лініями для путіна.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну США наполягали на тому, що їх мета - допомогти Україні захистити свою територію та вижити як суверенна держава. Будь-яке припущення про те, що війна може перейти до росії, вважалося небезпечним.

Після вторгнення під Курськ президент України Володимир Зеленський зневажливо ставився до обмежень, які США наклали на військові зусилля України, засуджуючи "наївну, ілюзорну концепцію так званих червоних ліній щодо росії, яка домінувала в оцінці війни деякими партнерами" і цей погляд, зазначив український президент, зараз "розсипався".

Різниця між обережністю у Вашингтоні та готовністю до ризику в Києві відображає не лише різницю в аналізі того, наскільки далеко можна посунути Володимира путіна. Це також відображення тонкої різниці в цілях війни.

На початку конфлікту президент Джо Байден поставив своїй адміністрації дві цілі. Перше – підтримати Україну. Але другим було уникнути третьої світової війни. Якби США були змушені вибирати між цими двома цілями, вони однозначно вибрали б останню.

Але Україна бореться за своє виживання. Вона прийме пряму участь США у війні з росією. Згідно з останньою книгою Девіда Сенгера, Байден навіть припустив, що Зеленський, можливо, навмисно намагається втягнути Америку в третю світову війну.

Як наслідок, у Вашингтоні та Києві є різний апетит до ризику. США постійно обережно ставляться до видів зброї, яку вони постачають Україні. Коли в Україну вперше були поставлені ракети великої дальності Himars, адміністрація Байдена встановила обмеження на те, на яку відстань вони можуть бути запущені. Лише в травні Вашингтон дав дозвіл на використання зброї, наданої США, проти цілей всередині рф. Ці заборони досі діють, хоча українці домагаються їх скасування.

Різниця в толерантності до ризику між Америкою та Україною відображається в Європі.

Країни, які знаходяться поблизу лінії фронту та відчувають пряму загрозу з боку росії, такі як Естонія та Польща, наполягали на тому, щоб надати Україні більш досконалу зброю та більше свободи для її використання. Німеччина постійно діяла набагато повільніше.

Українці давно скаржаться, що обережність їхніх найпотужніших союзників означає, що їх просять воювати, тримаючи одну руку за спиною. росія може наносити удари вглиб України, але Україні заборонено завдавати ударів у відповідь.

І український, і американський уряди кажуть, що адміністрація Байдена не була поінформована про наступ на Курську до того, як він відбувся. Хоча в інтересах Америки заперечувати безпосередню участь у плануванні нападу на російську територію, здається, це правда.

Наступом на Курську українці зняли лист із книги Ізраїлю - вдавшись до військових дій, які не були схвалені у Вашингтоні. І Україна, і Ізраїль припускають, що якщо дії будуть успішні, то отримають ретроспективне схвалення Америки. Якщо це не вдасться, США зрештою допоможуть їм впоратися з наслідками.

На даний момент у Вашингтоні є обережний оптимізм щодо наступу на Курську, хоча залишаються сумніви щодо того, чи зможуть сили Києва утримати позиції, які вони зайняли, і протистояти російським атакам на сході України.

Але навіть український успіх навряд чи призведе до того, що США відкинуть обережність на вітер. Американці, як і раніше, мають намір уникати прямого конфлікту з москвою і серйозно сприймають загрозу ядерного конфлікту.

США знають, що путін публічно погрожував застосувати ядерну зброю і що росія постійно практикує її використання під час військових навчань. В 2022 році розвідка США зафіксувала часті та інколи докладні розмови російських військових про те, що вони мають ядерну зброю.

Цілком ймовірно, що деякі з цих розмов мали намір прослухати. Тим не менш, американці досить серйозно сприйняли публічні погрози рф і приватні балачки, щоб Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, попередив росію про катастрофічні наслідки, якщо вона дістане ядерну зброю.

Деякі західні аналітики вважають, що наступ на Курську тепер рішуче розвінчав ядерні загрози путіна. Філліпс О’Брайен з Університету Сент-Ендрюс стверджує, що вторгнення в рф завжди було останньою передбачуваною червоною лінією використання ядерної зброї - і українці марширують... прямо через нього.

Але США не вірять, що останню червону лінію вдалося перетнути. Радники Байдена продовжують думати, що - якби путін вважав, що його режим знаходиться на межі повної поразки - росіяни могли б вдатися до використання ядерної зброї. Коли українці скаржаться, що їхні союзники лякаються ідеї перемоги, вони мають рацію.