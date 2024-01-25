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Україна перевернула уявлення про необхідність домінації в повітрі – Business Insider

25 січня 2024, 13:25
Україна перевернула уявлення про необхідність домінації в повітрі – Business Insider
Фото: скріншот
Сполучені штати повинні зробити висновки з російсько-української війни.

Про це пише американський новинний вебсайт Business Insider.

США має змінювати стратегію веденні війни, спостерігаючи події на російсько-українському фронті. 

"Україна довела, що навіть велика перевага в повітрі, яку мала Москва напередодні вторгнення, може бути нівельована за рахунок якісної системи ППО. Тож у випадку прямої війни США з росією чи Китаєм, Вашингтону не варто розраховувати на домінацію в повітрі, як це відбувалося в попередніх війнах", - пише сайт. 

"Сторона, яка має перевагу в повітрі, не обов'язково має робити це постійно. Потрібно синхронізувати цю можливість відповідно до конкретної мети, маючи перевагу в повітрі на окремих ділянках протягом певного часу. Але важливо об’єднати цю домінацію із загальною схемою маневру, інакше це буде просто перевага в повітрі для розваги", – заявив віце-очільник штабу ВПС США Девід Олвін на тлі повітряних операцій США на Близькому Сході. 

"Пентагон зміг провести ці ударні операції без перерв і втручань. Це може змінитися у разі потенційної війни між США та іншою великою державою, такою як Китай. Якщо в західній частині Тихого океану спалахне конфлікт, про що попереджають експерти та офіційні особи, домінування в повітрі може не бути довгостроковою можливістю для жодної зі сторін", – йдеться в тексті.

 

РосіяповітряУкраїнадомінація

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