Україна переживає спад народжуваності на тлі високої смертності

У 2024 році в Україні народилось менше дітей, ніж у 2023.

У 2024 році в Україні було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 разів перевищило число зареєстрованих народжень, оскільки за рік в країні народилось 176,78 тис. дітей.

Про це свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Так, у порівнянні з попереднім 2023 роком в Україні народилось на 10,71 тис. дітей менше, або ж народжуваність зменшилась на 5,7%, тоді як кількість померлих поменшало лише на 0,2%, або 1,15 тис.

Щоправда у другому півріччі 202у року динаміка зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилась на 1,6% – до 89,02 тис., тоді як число смертей скоротилося на 2,7% – до 244,12 тис.

Щодо співвідношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених у різних регіонах, то найгірша ситуація у Херсонський та Донецький областях, через яку проходить лінія фронту. Так, у Херсонській області смертність перевищує народжуваність у 11 разів, а у Донецькій у 8,5 разів.

Дещо краща ситуація в Запорізькій та Сумській областях, де співвідношення складає 4,7, у Харківській – 4,5 та в Чернігівській області – 4,4 рази.

Найкращим, натомість показник співвідношення народжуваності та смертності є у Рівненській області – 1,6 разів, Закарпатській та Волинській областях – 1,7 разів, Києві – 1,8 разів, Чернівецькій – 1,9 та Львівській областях – 2 рази.

Зазначимо, що за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року населення України може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року - до 25,2 млн осіб.

Населення України впродовж останніх двадцяти років постійно скорочується. Так, під час Всеукраїнського перепису населення 2001 року населення України становило 48,5 млн осіб, а на 1 січня 2022 року в Україні проживали 42 млн осіб. Водночас у липні 2024 року на підконтрольних уряду територіях України проживало 31,1 мільйона.