Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна переживе відсутність кредиту МВФ, однак матиме великі проблеми в економіці - прем'єр

Прем'єр-міністр прогнозує, що остаточне ухвалення банківського закону може зайнятий у депутатів 1-1,5 тижня. Після цього МВФ перерахує перший транш нового кредиту
Без продовження співпраці Міжнародним валютним фондом Україна матиме значні проблеми в економіці, від яких економіка буде відновлюватися протягом тривалого часу.
Україна переживе відсутність кредиту МВФ, однак матиме великі проблеми в економіці - прем Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", пише "Громадське".

"Якщо ми не йдемо на співпрацю з МВФ, це буде означати поганий сигнал для всіх. Це, скоріше за все, спричинить відтік з українських цінних паперів, спричинить різкі коливання на курсовому ринку, на ринку капіталів, похитне банківську систему. Пережити ми переживемо, але питання як переживемо. І найголовніше, скільки часу економіка буде відновлюватися", - повідомив Шмигаль.

За його словами, для того, аби МВФ погодив нову кредитну програму для України, Верховна Рада має ухвалити так званий банківський закон, який має не допустити повернення націоналізованих банків колишнім власникам. При цьому, Шмигаль наполягає, що текст закону не має змінюватися.

Прем'єр-міністр прогнозує, що остаточне ухвалення банківського закону може зайнятий у депутатів 1-1,5 тижня. Після цього МВФ перерахує перший транш нового кредиту.

"На сьогоднішній день МВФ підтверджує всі свої наміри - це кредитна програма в обсязі 8 мільярдів доларів. Це перший транш до 2 мільярдів доларів, але це транш прямо в бюджет України, для підтримки боротьби з коронавірусом", - додав голова уряду.

Читайте також: Через коронавірус у 170 країнах впаде рівень життя

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2020 13:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.