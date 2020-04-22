Україна переживе відсутність кредиту МВФ, однак матиме великі проблеми в економіці - прем'єр

Прем'єр-міністр прогнозує, що остаточне ухвалення банківського закону може зайнятий у депутатів 1-1,5 тижня. Після цього МВФ перерахує перший транш нового кредиту

Без продовження співпраці Міжнародним валютним фондом Україна матиме значні проблеми в економіці, від яких економіка буде відновлюватися протягом тривалого часу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", пише "Громадське".

"Якщо ми не йдемо на співпрацю з МВФ, це буде означати поганий сигнал для всіх. Це, скоріше за все, спричинить відтік з українських цінних паперів, спричинить різкі коливання на курсовому ринку, на ринку капіталів, похитне банківську систему. Пережити ми переживемо, але питання як переживемо. І найголовніше, скільки часу економіка буде відновлюватися", - повідомив Шмигаль.

За його словами, для того, аби МВФ погодив нову кредитну програму для України, Верховна Рада має ухвалити так званий банківський закон, який має не допустити повернення націоналізованих банків колишнім власникам. При цьому, Шмигаль наполягає, що текст закону не має змінюватися.

Прем'єр-міністр прогнозує, що остаточне ухвалення банківського закону може зайнятий у депутатів 1-1,5 тижня. Після цього МВФ перерахує перший транш нового кредиту.

"На сьогоднішній день МВФ підтверджує всі свої наміри - це кредитна програма в обсязі 8 мільярдів доларів. Це перший транш до 2 мільярдів доларів, але це транш прямо в бюджет України, для підтримки боротьби з коронавірусом", - додав голова уряду.

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