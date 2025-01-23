Україна першою у світі застосувала дрони-авіаносці – The Telegraph

Україна почала поєднувати дрони одне з одним для посилення ефективності

Майбутнє роботизованої війни – це безпілотники, які перевозять багато дронів меншого розміру. Сьогодні Україна є світовим лідером у розвитку саме цієї технології.

Про це на сторінках The Telegraph пише військовий аналітик Девід Акс.

В якості наочної демонстрації прогресу, якого досягли українці у цьому напрямку, експерт згадує рейд українських морських дронів на "вишки Бойка" в Чорному морі на початку грудня. За час війни українці неодноразово били по цих газових платформах, які росіяни використовують в якості спостережних пунктів. Але груднева атака була справді визначною через один важливий аспект – перше відоме застосування морського дрона в якості носія для FPV-дронів.

На кадрах рейду, опублікованих українськими військовими, добре видно, як маленькі безпілотники вилітають з черева морського дрона і успішно вражають російське спостережне обладнання і самих окупантів.

А на початку січня з’явилися нові свідчення про успішне застосування цієї зброї: українськії "дрононосці" атакували російські засоби протиповітряної оборони та інші цілі, розташовані вздовж узбережжя на північ від Криму. Згоріли щонайменше три російські машини. "Це вражаюча розробка, яка вимагає міцного, водонепроникного обладнання, надійного супутникового зв’язку та команд кваліфікованих операторів, які окремо керують човнами та їхніми дронами. Неймовірно, але нинішня комбінація – безпілотний човен, який містить дрони FPV – може бути лише початком", – пише Девід Акс.

Аналітик нагадав, що на озброєнні українців вже є так звані дрономатки - великі безпілотні літальні апарати, здатні нести менші дрони-камікадзе. І ось ці дрономатки можна перевозити морськими безекіпажними катерами, щоб потім дрономатка могла залетіти на контрольовану росіянами акваторію чи територію і там випустити ударні FPV-дрони. Це дасть змогу вражати російські цілі в Крриму далеко від берега.

"І так, це буде безпілотник, який запускається з дрона, запущеного з дрона. Або носія безпілотника", – резюмує Акс.