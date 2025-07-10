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ПОЛІТИКА

Україна першою в Європі отримає мобільний зв'язок Starlink

10 липня 2025, 15:26
Україна першою в Європі отримає мобільний зв'язок Starlink
Фото: СNN
Зараз почалось тестування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі Space X.

Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Очікується, що оператор Kyivstar запустить обмін повідомленнями до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий зв’язок — у середині 2026 року.

Про це в інтервʼю Reuters повідомив генеральний директор Kyivstar Олександр Комаров.

Зараз почалось тестування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі Space X. Звʼязок буде йти через супутники, оснащені модемами. Вони функціонуватимуть як вишки стільникового звʼязку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

"Перший етап — це OTT-меседжинг, тобто передавання повідомлень через WhatsApp, Signal та інші сервіси [...] Він запрацює до кінця цього року. І, ймовірно, на початку 2026 року, або для безпеки — в ІІ кварталі 2026-го — ми зможемо запропонувати супутниковий мобільний інтернет і голосовий зв’язок", — сказав Комаров.

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