Україна під масованим ракетним ударом: що відомо (інформація оновлюється)

"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - написав він на сторінці у телеграм.

Згодом стало відомо про одного загиблого у Луцьку.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що поблизу Луцька збили "шахед", його уламки впали в обласному центрі.

Біля Києва спрацювала ППО, в місті чути серію вибухів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – сказав він.