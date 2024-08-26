Україна під масованим ракетним ударом: що відомо (інформація оновлюється)
26 серпня 2024, 09:09
Фото з відкритих джерел
росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні. З вечора ворог запустив "Шахеди", а вранці ракети.
У Полтавській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено промисловий об'єкт. Поранені п'ятеро людей.
Про це голова ОВА повідомив у Telegram-каналі.
"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях до відбою!" – написав він.
Зрання вибухи прогриміли у Кропивницькому та Кривому Розі, повідомляє "Суспільне". За даними видання, у Кропивницькому - серія вибухів. Гучно було і у Дніпрі та Запоріжжі.
В Івано Франківській і Тернопільській областях працює ППО. Жителі Івано-Франківська заявили про звуки вибухів на околицях міста.
"Краяни, зберігайте спокій! В області працює ППО! Не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців неба, не допомагайте ворогу!" – написала в Мережі очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Водночас у Тернопільській ОВА повідомили: "Не ігноруйте повітряну тривогу! Перебувайте в укриттях! В області працює ППО. Якщо ви стали свідком роботи протиповітряної оборони – не викладайте фото-відео в мережу інтернет! Будьте обережні!"
Через російську атаку у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив міський голова Ігор Поліщук.
"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - написав він на сторінці у телеграм.
Згодом стало відомо про одного загиблого у Луцьку.
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що поблизу Луцька збили "шахед", його уламки впали в обласному центрі.
Біля Києва спрацювала ППО, в місті чути серію вибухів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – сказав він.