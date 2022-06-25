Україна під ракетними обстрілами : ситуація в регіонах станом на ранок

Ракетні удари з території Білорусі - масштабна провокація рф з метою подальшого втягнення Білорусі у війну проти України

Вночі проти 25 червня Україна зазнала масованого ракетного удару зі сторони російських військових.

Про це повідомляє Генштаб.

Чергінівщина. Росія знову атакувала селище Десна у Чернігівській області. Голова ОВА В'ячеслав Чаус закликав не публікувати фото та відео "прильотів". Російські війська випустили 20 ракет. Відомо руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо, жертв немає - ОК "Північ".

Житомирщина. Випущено 2 ракети з території Білорусі, що вдарили по околицях міста, - повідомив міський голова Сергій Сухомлин. Внаслідок ранкових обстрілів один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Дніпропетровщина. Під обстрілом знову опинився Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.

У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дитячий будинок. В інших районах області наразі все спокійно, - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Миколаївщина. У Миколаєві вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги, - міський голова Олександр Сєнкевич.

Харківщина. Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, дев'ять поранені, - повідомив міський голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Луганщина. Співробітниками національної поліції, рятувальниками Луганщини та волонтерами 24 червня до Дніпра евакуйовані 17 мешканців Лисичанська.

Над Хмельницькою областю сили ППО збили дві ворожі ракети, - голова ОВА Сергій Гамалій.

Українських військових відвели з Сєвєродонецька для збереження життя захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу, - пресофіцер Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитон Старський.

Львівщина. Сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. За попередньою інформацією ПВК "Захід" вдалося збити дві ракети, - голова ОВА Максим Козицький.

Окупанти за добу обстріляли на Донеччині 13 населених пунктів - є загиблі та поранені Поліція задокументувала 20 ворожих ударів. Руйнувань зазнали 25 цивільних об'єктів - 22 житлових будинків, залізнична підстанція, виробничий цех і автомобіль. Під вогнем росіян перебували міста Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Українська, Торецьк, смт Гродівка та Нью-Йорк, села Карлівка, Богданівка, Первомайське, Південне, Хромове. Ворог завдав авіаудари, бив ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган", артилерією, танками. На місцях обстрілів працювали поліцейські, які вилучили докази воєнних злочинів рф. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні справи за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.