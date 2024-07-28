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Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

28 липня 2024, 19:10
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
джерело president.gov.ua
Незабаром Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовим до кінця листопада.

Про це він сказав в інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії NHK. 

"Ми не не можем реагувати на заклики до припинення вогню, поки росія продовжує окупувати українську територію", - сказав Зеленський. 

Він додав, що Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що створить план дій для досягнення миру до кінця листопада.

Інтерв'ю з українським президентом було записано в цю п'ятницю, в Києві.

"Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни…Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу", - додав глава держави. 

В цьому місяці офіційні особи Києва контактували з кампаніями кандидата в президенти США Дональда Трампа і віцепрезидентки США Камали Гарріс.

"Ми контактували з його командою. Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що у мене є його номер телефону", – резюмував Зеленський.

 
Володимир Зеленськийвійна в Українімирний план

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