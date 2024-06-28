Україна підготує мирний план до кінця року – Зеленський

Аби бути сильним на полі бою, Україна має розробити зрозумілий мирний план, який має бути готовий до кінця цього року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу зі словенською колегою Наташею Пірц Мусар.

"Після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки та обміну. Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом", - сказав він.

Глава держави додав, що щодо інших пунктів української формули миру також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам.

"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас", - додав Зеленський.

За його словами, Україна нарощує виробництво технологій, дронів, артилерії та РЕБ, щоб бути сильнішою на полі бою. Для країни важливо бути сильнішою, оскільки рф крім сили нічого не розуміє та не поважає нікого, окрім сильних.

"Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", - підсумував президент.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибула президентка Словенії.