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ПОЛІТИКА

Україна підірвала російський газопровід – Bloomberg

12 липня 2025, 09:19
Україна підірвала російський газопровід – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Через цей трубопровід природний газ доставляли на всі військові об'єкти в Оренбурзькій, Челябінській і Свердловській областях росії.

У Ханти-Мансійському автономному окрузі рф, що на території Сибіру, було підірвано ділянку магістрального газопроводу, який забезпечує військові виробничі об’єкти у трьох російських регіонах.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованого чиновника військової розвідки України.

За словами співрозмовника видання, газопровів потужністю 2,6 мільярда кубічних метрів на рік було підірвано увечері в четвер, 10 липня, в рамках спецоперації.

Bloomberg не зміг самостійно перевірити це повідомлення. ПАТ "Газпром", яке володіє та експлуатує російську газопровідну мережу, не відповіло на запити про коментарі.

Трубопровід постачає природний газ до військових виробничих об’єктів в Оренбурзькій, Челябінській та Свердловській областях Росії, повідомило джерело, яке попросило не називати його імені, оскільки інформація не є публічною. Усі регіони розташовані за тисячі кілометрів від Ханти-Мансійського регіону.

За інформацією джерела в ГУР, потужний вибух та пожежа сталися на об’єкті газопровідної інфраструктури у місті Лангепас. На місце прибули поліцейські та ремонтні бригади. 

За оцінкою ГУР, у двох пошкоджених трубах, які з’єднували компресорні станції на відстані 20 км, було понад 4,1 млн кубометрів газу. Виходячи з поточної вартості газу в $350 за 1000 кубометрів збитки, завдані підривом, становлять щонайменше $1,3 млн.

Співрозмовник у ГУР також пояснив, що на відновлення та тестування працездатності газопроводу може піти близько місяця, оскільки пошкоджені труби перебувають у болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад. 

Наслідком цього стануть скорочення обсягу газових поставок «до 25 млн кубометрів» і непрямі фінансові збитки на майже $76 млн.

газгазопровідГазпромСибірГУР

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