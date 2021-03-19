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Україна піднялась на 13 рядків у рейтингу індексу щастя

Нині Україна посідає 110-е місце
Україна піднялась ще на 13 рядків у рейтингу World Happiness Report 2021.
Україна піднялась на 13 рядків у рейтингу індексу щастя Фото: agencjagazeta.pl

Як передає Укрінформ, про це йдеться в самому індексі щастя.

Під час визначення місця у рейтингу члени журі враховують такі показники, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, щирість людей, сприйняття корупції тощо.

Нині Україна посідає 110-е місце із 149-ти країн світу, які включені до рейтингу.

Перше місце рейтингу посідає Фінляндія. На другій сходинці знаходиться Данія, а трійку замикає Швейцарія.

За даними Yle, Фінляндія вже 4-й рік поспіль тримає лідерство в індексі щастя.

До топ-10 також входять Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.

Завершують список Руанда, Зімбабве й Афганістан.

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19 03 2021 14:10
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