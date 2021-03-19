CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна піднялась ще на 13 рядків у рейтингу World Happiness Report 2021.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна піднялась на 13 рядків у рейтингу індексу щастя
Нині Україна посідає 110-е місце
Фото: agencjagazeta.pl
Як передає Укрінформ, про це йдеться в самому індексі щастя.
Під час визначення місця у рейтингу члени журі враховують такі показники, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, щирість людей, сприйняття корупції тощо.
Нині Україна посідає 110-е місце із 149-ти країн світу, які включені до рейтингу.
Перше місце рейтингу посідає Фінляндія. На другій сходинці знаходиться Данія, а трійку замикає Швейцарія.
За даними Yle, Фінляндія вже 4-й рік поспіль тримає лідерство в індексі щастя.
До топ-10 також входять Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.
Завершують список Руанда, Зімбабве й Афганістан.
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