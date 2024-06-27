Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою

Підписання відбулося в Брюсселі.

Україна на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі підписала ще дві безпекові угоди – з Естонією та Литвою.

Про це повідомила прем'єрка Естонії Кая Каллас коментуючи договір.

Вона сказала, що боротьба за свободу України – це боротьба за свободу Європи.

"Україна повинна перемогти, і з довгостроковою допомогою вільного світу вона це зробить", – сказала прем'єрка.