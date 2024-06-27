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Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою

27 червня 2024, 17:33
Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою
Фото: з вільного доступу
Підписання відбулося в Брюсселі.
Україна на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі підписала ще дві безпекові угоди – з Естонією та Литвою. 
 
Про це повідомила прем'єрка Естонії Кая Каллас коментуючи договір.
 
Вона сказала, що боротьба за свободу України – це боротьба за свободу Європи. 
 
"Україна повинна перемогти, і з довгостроковою допомогою вільного світу вона це зробить", – сказала прем'єрка.
Деталей про пункти угоди поки немає.
 
Крім Естонії, президент Володимир Зеленський уклав угоду з Литвою, пише Reuters.
 
Також Україна сьогодні уклала безпековий договір із Євросоюзом, погоджений всіма 27 членами. На відміну від угод із країнами-членами НАТО, цей документ не містить пункту підтримки вступу України до Альянсу. Однак там вказані фінансові зобов'язання. 

 

Литвавійна в Українібезпекова угодаросія окупанти

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