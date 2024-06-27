Україна підписала безпекові угоди з Естонією та Литвою
27 червня 2024, 17:33
Фото: з вільного доступу
Підписання відбулося в Брюсселі.
Україна на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі підписала ще дві безпекові угоди – з Естонією та Литвою.
Про це повідомила прем'єрка Естонії Кая Каллас коментуючи договір.
Вона сказала, що боротьба за свободу України – це боротьба за свободу Європи.
"Україна повинна перемогти, і з довгостроковою допомогою вільного світу вона це зробить", – сказала прем'єрка.
Деталей про пункти угоди поки немає.
Крім Естонії, президент Володимир Зеленський уклав угоду з Литвою, пише Reuters.
Також Україна сьогодні уклала безпековий договір із Євросоюзом, погоджений всіма 27 членами. На відміну від угод із країнами-членами НАТО, цей документ не містить пункту підтримки вступу України до Альянсу. Однак там вказані фінансові зобов'язання.