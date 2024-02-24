Україна підписала безпекову угоду з Канадою та Італією

У липні 2023 року на саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України.

Президент Володимир Зеленський підписав сьогодні угоди про гарантії безпеки з прем'єрами Канади та Італії - Джастіном Трюдо та Джорджією Мелоні. Це вже п'ята та шоста країни, які взяли на себе зобов'язання.

Канада

Підписана між Україною та Канадою угода, як йдеться в тексті документа, має на меті:

посилити й поглибити політичну, зовнішню, військову співпрацю та ефективність учасників угоди;

дозволити учасникам угоди обмінюватися інформацією, запитами та відгуками як Стратегічні партнери.

визначити поточні та майбутні відповідні потреби та вимоги і поєднати їх із сильними сторонами, спроможностями та наявними ресурсами кожного партнера;

розробляти та надавати індивідуальну військову, безпекову, економічну та іншу підтримку Україні;

сприяти відбудові та відновленню України, а також сприяти зусиллям України щодо професійності та модернізації своїх сил, щоб захистити себе зараз і стримати будь-яку майбутню російську агресію;

надавати підтримку Україні в разі майбутніх нападів або агресії Росії;

підтримувати та готувати Україну на шляху її інтеграції до НАТО.

Крім того, Канада зобов'язалася виділити на макроекономічну та військову підтримку України у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів (близько 2,2 млрд доларів США).

Угода також фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Угода між Україною та Канадою набирає чинності з дати її підписання та буде діяти протягом 10 років, але може бути продовжена, поки Україна не стане членом НАТО. Водночас протягом 3 років з моменту підписання угода може бути переглянута для її оновлення. Такі оновлення можуть відбуватися на постійній основі, якщо це буде необхідно.

Італія

Як розповіли в Офісі президента, угода закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань з боку Італії, зокрема щодо довгострокової військової та фінансової допомоги впродовж її дії. Також вона визначає пріоритетні сфери двосторонньої співпраці між Україною та Італією у військовій і невійськовій сферах.

Італія пообіцяла й надалі забезпечувати найнагальніші та найбільш невідкладні потреби України для зміцнення її безпекових можливостей. Зокрема, Італія вже продовжила на 2024 рік дію відповідного законодавства, яке дозволяє подальшу військову підтримку, і надаватиме допомогу Україні протягом десяти років дії цієї угоди.

Також Італія обіцяє й надалі робити свій внесок у Місію ЄС із надання військової допомоги Україні шляхом проведення підготовки військовослужбовців.

Італія також продовжуватиме партнерство з Одесою та областю з метою надання підтримки, відбудови, посилення стійкості та проведення реформ.

Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Італії майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом підтримки українських реформ та сумісності Сил безпеки й оборони України з НАТО.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Документ буде діяти десять років з дати підписання і передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України в НАТО до завершення його дії.

У липні 2023 року на саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України. До неї згодом приєдналося ще кілька десятків країн ЄС та НАТО. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. Під час візиту до Європи у лютому цього року Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.