Україна підписала безпекову угоду з ЄС

В документі вказано, що Україна отримуватиме гроші з Європейського фонду миру.

Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду, повідомляє Суспільне. Підписання відбулося в межах саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Для укладання угоди до Брюсселя сьогодні приїхав український президент Володимир Зеленський. Він анонсував укладання трьох таких угод.

Про це пише The Guardian.

Угоду підписали український президент, президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За даними "Європейської правди". Угода з ЄС має назву "Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною". Він відрізняється від двосторонніх безпекових угод України т країнами НАТО.

Угода не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсі та про його підтримку, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина. Держави-члени ЄС дали одностайну згоду на підписання договору. "Найбільший успіх цієї угоди – це те, що її взагалі вдалося узгодити і підписати, попри позицію Угорщини", – поділився з "ЄвроПравдою" високопосадовець зовнішньополітичної служби ЄС.

Стосовно фінансування вказано, що Україна отримуватиме кошти з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF).

"Нещодавно створений Фонд допомоги Україні в рамках EPF додає іще 5 мільярдів євро на 2024 для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки, і подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичних настанов Ради", – йдеться в угоді.

Нагадаємо, що за дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір. У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим – як і всі подальші угоди з іншими країнами.