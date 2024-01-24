Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна підписала меморандум про співпрацю з найбільшою британською біржею

24 січня 2024, 20:37
Україна підписала меморандум про співпрацю з найбільшою британською біржею
https://www.proactiveinvestors.co.uk/
Мінекономіки України, Лондонська фондова біржа і британська організація TheCityUK підписали Меморандум про взаєморозуміння в питанні підтримки розвитку українського ринку фінансових та пов’язаних професійних послуг через Хаб City-Ukraine.

Про це сьогодні Міністерство економіки України написало на сайті.

Документ підписала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко. 

Україна буде переймати кращий досвід для відновлення та розвитку.

Відповідно до підписаного меморандуму, співпраця буде спрямована на:

  • сприяння доступу українського бізнесу до довгострокового фінансування;

  • розбудову потенціалу приватного сектору в Україні. Напрямок включатиме в тому числі реалізацію програм корпоративного партнерства, зокрема програм підтримки малого та середнього бізнесу;

  • допомогу уряду та іншим органам влади у залученні прямих іноземних інвестицій та сприянні росту українського бізнесу.

"Меморандум підкреслює зобов’язання галузі фінансових та пов’язаних професійних послуг Великої Британії активно підтримувати економічне відновлення України", - заявив голова ради керівництва TheCityUK Брюс Карнегі-Браун.

Гендиректор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт запевнила на сталій підтримці довгострокової економічної трансформації України.

"Завдяки обміну знаннями та досвідом, а також створенню екосистеми фінансових ринків, ми разом можемо допомогти зміцнити ринки капіталу України та розвивати її фінансовий сектор. Ми сподіваємося, що наша подальша співпраця сприятиме залученню в Україну як державного, так і приватного капіталу", - додала Хоггетт.

 
меморандумУкраїнаЛондонська фондова біржаTheCityUK

Останні матеріали

Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Політика
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 24 січня 2024, 16:44
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Cуспільство
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 січня 2024, 12:19
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 січня 2024, 23:35
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Політика
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Переклад iPress – 23 січня 2024, 17:02
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп'янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп'янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 січня 2024, 23:45
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється