Україна підписала меморандум про співпрацю з найбільшою британською біржею

Мінекономіки України, Лондонська фондова біржа і британська організація TheCityUK підписали Меморандум про взаєморозуміння в питанні підтримки розвитку українського ринку фінансових та пов’язаних професійних послуг через Хаб City-Ukraine.

Про це сьогодні Міністерство економіки України написало на сайті.

Документ підписала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Україна буде переймати кращий досвід для відновлення та розвитку.

Відповідно до підписаного меморандуму, співпраця буде спрямована на:

сприяння доступу українського бізнесу до довгострокового фінансування;

розбудову потенціалу приватного сектору в Україні. Напрямок включатиме в тому числі реалізацію програм корпоративного партнерства, зокрема програм підтримки малого та середнього бізнесу;

допомогу уряду та іншим органам влади у залученні прямих іноземних інвестицій та сприянні росту українського бізнесу.

"Меморандум підкреслює зобов’язання галузі фінансових та пов’язаних професійних послуг Великої Британії активно підтримувати економічне відновлення України", - заявив голова ради керівництва TheCityUK Брюс Карнегі-Браун.

Гендиректор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт запевнила на сталій підтримці довгострокової економічної трансформації України.

"Завдяки обміну знаннями та досвідом, а також створенню екосистеми фінансових ринків, ми разом можемо допомогти зміцнити ринки капіталу України та розвивати її фінансовий сектор. Ми сподіваємося, що наша подальша співпраця сприятиме залученню в Україну як державного, так і приватного капіталу", - додала Хоггетт.