Україна підписала меморандум про співпрацю з найбільшою британською біржею
Про це сьогодні Міністерство економіки України написало на сайті.
Документ підписала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
Україна буде переймати кращий досвід для відновлення та розвитку.
Відповідно до підписаного меморандуму, співпраця буде спрямована на:
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сприяння доступу українського бізнесу до довгострокового фінансування;
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розбудову потенціалу приватного сектору в Україні. Напрямок включатиме в тому числі реалізацію програм корпоративного партнерства, зокрема програм підтримки малого та середнього бізнесу;
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допомогу уряду та іншим органам влади у залученні прямих іноземних інвестицій та сприянні росту українського бізнесу.
"Меморандум підкреслює зобов’язання галузі фінансових та пов’язаних професійних послуг Великої Британії активно підтримувати економічне відновлення України", - заявив голова ради керівництва TheCityUK Брюс Карнегі-Браун.
Гендиректор Лондонської фондової біржі Джулія Хоггетт запевнила на сталій підтримці довгострокової економічної трансформації України.
"Завдяки обміну знаннями та досвідом, а також створенню екосистеми фінансових ринків, ми разом можемо допомогти зміцнити ринки капіталу України та розвивати її фінансовий сектор. Ми сподіваємося, що наша подальша співпраця сприятиме залученню в Україну як державного, так і приватного капіталу", - додала Хоггетт.