Україна підписала оновлену угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі
08 квітня 2025, 16:35
Фото: Укрінформ
За словами прем'єра, домовленість включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, держзакупівель та технічної співпраці
Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це ще один крок до глибшої економічної інтеграції з Європою.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Як зазначається, оновлена угода – це перезапуск документа 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю.
Глава уряду розповів, що домовленість включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності. Також у ній додали нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток.
Крім того, угода містить сучасні правила щодо походження товарів, що відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.
За словами Шмигаля, український уряд підписав окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки.