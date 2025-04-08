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Україна підписала оновлену угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі

08 квітня 2025, 16:35
Україна підписала оновлену угоду з Європейською асоціацією вільної торгівлі
Фото: Укрінформ
За словами прем'єра, домовленість включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, держзакупівель та технічної співпраці

Україна підписала оновлену Угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном. Це ще один крок до глибшої економічної інтеграції з Європою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначається, оновлена угода – це перезапуск документа 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю.
 
Глава уряду розповів, що домовленість включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності. Також у ній додали нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток.
 
Крім того, угода містить сучасні правила щодо походження товарів, що відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.
 
За словами Шмигаля, український уряд підписав окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар’єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки.

 

Денис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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