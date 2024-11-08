Україна підписала з МВФ грантову угоду на 1,37 млрд доларів

Метою проєкту є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних.

8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду на 1,37 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Документ уклали у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Метою цього проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, які не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.