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Україна підписала з МВФ грантову угоду на 1,37 млрд доларів

08 листопада 2024, 19:09
Україна підписала з МВФ грантову угоду на 1,37 млрд доларів
Фото: з вільних джерел
Метою проєкту є часткова компенсація видатків держбюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних.
8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали грантову угоду на 1,37 млрд доларів.
 
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
 
Документ уклали у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
 
Метою цього проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема, соціальних та гуманітарних, які не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. 
 
Україна залучить транш, що складається з:
 
  • 1,35 млрд доларів – грант від США;
  • 10,8 млн євро – кошти з цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.
 
"Кошти надійдуть до держбюджету України вже найближчими днями", - зазначили у Мінфіні.

 

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