Україна підтримала санкції ЄС проти Ірану за дрони росії

Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Ірану за підтримку росії, зокрема постачання дронів-камікадзе.

Про це йдеться на сайті Європейської ради..

Санкіцї також підтримали держави-кандидати в ЄС: Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, які входять до Європейської економічної зони.

"Іран надає військову підтримку агресивній війні Росії проти України. У зв'язку з цим Рада ЄС ще 20 липня ухвалила рішення включити п'ятьох фізичних осіб, причетних до розроблення та постачання безпілотників у РФ, до списку фізичних, юридичних і фізичних осіб, щодо яких застосовують обмежувальні заходи", — йдеться в дописі.

Україна та країни ЄС забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради ЄС.