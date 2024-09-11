Україна підтримує російську нафтову лазівку для Угорщини – Politico

Тепер транзитом займатиметься угорська компанія MOL.

Мільйони барелів російської нафти тепер можуть безперешкодно транспортуватися трубопроводом "Дружба" через Україну до Європейського Союзу в рамках нової угоди з Угорщиною, що завершило кількамісячну суперечку через нафтові санкції Києва.

Відповідно до угоди, російська енергетична компанія "Лукойл", чиї продукти заборонені до ввезення в Україну, продасть свою нафту угорському енергетичному гіганту MOL. Відтак компанія MOL матиме право транспортувати цю нафту через територію України до ЄС.

Про це пише Politico.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що Україна задоволена тим, що продуктом тепер володіє угорська компанія. "Це не російська компанія, а MOL, яка транспортує свою нафту через українську систему", – підкреслив Шмигаль.

Україна влітку цього року заборонила транзит продуктів компанії "Лукойл" через свою територію, що викликало занепокоєння в Угорщині та Словаччині, які отримують нафту через нафтопровід, що проходить через Україну.

MOL у своїй заяві зазначила, що вже з понеділка "отримає відповідні обсяги сирої нафти на білорусько-українському кордоні".

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач привітав цю подію, назвавши її "технологічним рішенням". Про підхід спочатку повідомив представник уряду Угорщини Гергей Гуляш, який минулого місяця заявив, що країна активно наполягала на цьому рішенні. Він уточнив, що додаткові витрати за новий транзитний маршрут складатимуть 1,5 долара за барель.

Попри побоювання Угорщини щодо можливої паливної кризи через санкції проти "Лукойлу", ЄС відмовлявся втручатися, оскільки рівень постачання нафти залишався стабільним. Водночас деякі країни ЄС висловили невдоволення тим, що Угорщина продовжує отримувати економічну вигоду від російських енергоресурсів, тоді як інші європейські держави змушені поступово відмовлятися від них.

Угорщина має виняток з санкцій, що дозволяє їй імпортувати російську нафту, який надали два роки тому. Спочатку цей захід був тимчасовим, однак з 2021 року Будапешт збільшив імпорт нафти через український трубопровід на 50%. Прибутки компанії MOL також зросли до рекордного рівня, що позитивно вплинуло на податкові надходження до угорського бюджету.

Угорщина та Словаччина також намагаються забезпечити продовження постачання російського газу через Україну після закінчення транзитного контракту наприкінці року.

Нагадаємо, санкції проти російської компанії "Лукойл" Україна ввела ще у 2018 році, а влітку 2024-го посилила їх, припинивши транзит нафти компанії до Угорщини та Словаччини.

В Угорщині рішення назвали "неприйнятним і незрозумілим". Країна імпортує щорічно близько двох мільйонів тонн нафти "Лукойлу" саме через Україну.