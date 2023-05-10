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Україна планує купити в Бразилії 450 медичних бронемашин VBTP-MR Guarani

10 травня 2023, 16:14
Україна планує купити в Бразилії 450 медичних бронемашин VBTP-MR Guarani
Фото: Google
Бронемашини будуть призначені для Державної служби з надзвичайних ситуацій України для евакуації мирних жителів із зон конфліктів і перевезення поранених із зон бойових дій до шпиталів.

Уряд України через свого військового аташе направив до Міністерства оборони Бразилії запит на експорт бронеавтомобілів 6х6 Guarani, модифікованих для надзвичайних гуманітарних ситуацій.

Про це повідомляє Tecnologia & Defesa.

Як зазначається, запит було передано ще 27 квітня, але станом на 8 травня документ поки що не дійшов до бразильського міністра.

У документі, адресованому міністру оборони Хосе Мусіу Монтейро, міститься прохання про придбання до 450 бронеавтомобілів Guarani у версії швидкої допомоги, пофарбованих у помаранчевий та жовтий кольори та призначених для Державної служби з надзвичайних ситуацій України для евакуації мирних жителів із зон конфліктів і перевезення поранених із зон бойових дій до шпиталів.

Наголошується, що VBTP-MR Guarani буде сплачено союзниками України, а Бразилія отримає гарантію, що машини будуть використовуватися лише в гуманітарних цілях, а не для вирішення бойових завдань.

Видання нагадує, що у вересні 2022 року Україна вже зверталася до Бразилії з подібним запитом, але тоді прохання було відхилено, оскільки йшлося про десантно-транспортну версію VBTP-MR Guarani.

Компанія IDV, виробник VBTP-MR Guarani, також просила дозволу на початок переговорів з Україною, але в цьому було відмовлено.

Видання підкреслює, що для Бразилії цей продаж Guarani мав би велике значення, оскільки гарантував би розробку версії машини швидкої допомоги (без витрат для бразильської армії), дозволив би розширити виробничу лінію IDV та створити більше робочих місць.
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