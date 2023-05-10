Україна планує купити в Бразилії 450 медичних бронемашин VBTP-MR Guarani
Уряд України через свого військового аташе направив до Міністерства оборони Бразилії запит на експорт бронеавтомобілів 6х6 Guarani, модифікованих для надзвичайних гуманітарних ситуацій.
Про це повідомляє Tecnologia & Defesa.
Як зазначається, запит було передано ще 27 квітня, але станом на 8 травня документ поки що не дійшов до бразильського міністра.
У документі, адресованому міністру оборони Хосе Мусіу Монтейро, міститься прохання про придбання до 450 бронеавтомобілів Guarani у версії швидкої допомоги, пофарбованих у помаранчевий та жовтий кольори та призначених для Державної служби з надзвичайних ситуацій України для евакуації мирних жителів із зон конфліктів і перевезення поранених із зон бойових дій до шпиталів.
Наголошується, що VBTP-MR Guarani буде сплачено союзниками України, а Бразилія отримає гарантію, що машини будуть використовуватися лише в гуманітарних цілях, а не для вирішення бойових завдань.
Видання нагадує, що у вересні 2022 року Україна вже зверталася до Бразилії з подібним запитом, але тоді прохання було відхилено, оскільки йшлося про десантно-транспортну версію VBTP-MR Guarani.
Компанія IDV, виробник VBTP-MR Guarani, також просила дозволу на початок переговорів з Україною, але в цьому було відмовлено.