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Україна планує придбати турецькі винищувачі KAAN

15 лютого 2024, 19:55
Україна планує придбати турецькі винищувачі KAAN
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
В розробці двигуна для KAAN беруть участь українські фахівці.

Україна планує закуповувати турецькі винищувачі п'ятого покоління KAAN. В майбутньому повітряні сили України зможуть отримати сучасні літаки, що будуть здатні конкурувати з легендарними американськими F-35 Lightning II та F-22 Raptor.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю CNN Türk.

На його думку, в умовах сьогодення, Україна точно знайде правильне застосування турецьким винищувачам.

"Ми будемо не лише купувати, а й використовувати. Ми знаємо, де їх використовувати", — підкреслив посол.

Також у своєму інтерв'ю Боднар розповів, що українські фахівці працюють у рамках проєкту зі створення двигуна для турецького національного бойового літака KAAN. За словами посла, ця інформація давно не секрет, а історія "не нова".

"У нас є кілька досвідчених компаній з розробки двигунів, які конкурують з іншими міжнародними та вітчизняними виробниками за цей двигун.Але в України є досвід і хороший партнерський лейбл, і ми можемо швидко виготовити техніку з тими характеристиками, які дуже потрібні для цього літака", — підкреслив Боднар.

Також на думку посла Україні в Анкарі, турецький винищувач KAAN зможе створити конкуренцію американським бойовим літакам нового покоління F-35 та F-22.

KAAN (TF-X) — проєкт винищувача п'ятого покоління, розробкою якого з 2017-го року займається турецька компанія Turkish Aerospace Industries (TAI). Перші версії дизайну літака показали ще у 2013-му році на Міжнародній виставці в Стамбулі.

Перший прототип KAAN був представлений наприкінці осені 2022-го року. Через місяць TAI заявила про плани випускати по два літаки щомісяця починаючи з 2029-го року. Планується, що винищувач вперше зможе піднятися в повітря восени 2024-го року, а прийняття на озброєння заплановано на 2028. Максимальна швидкість KAAN становитиме 2222 км/год.

Туреччинавійна в Україніросія окупантивинищувачі

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