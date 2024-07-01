Україна планує скоротити видатки на оборону

Витрати на безпеку і оборону планують зменшувати з 2026 року.

В цьому році видатки складають 2,2 трлн грн, аже на 2026 заплановано всього 1,6 трлн грн, а ще за два роки - 1,5 трлн грн.

Про це написав народний депутат і член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк в Telegram-каналі.

"Тримайте інсайд: схвалена у пʼятницю урядом Бюджетна декларація на 2025-2027 рік. Взагалі то по закону, її мали подати у Раду ще місяць тому. Але перенесли через консультації з донорами (тому і схвалили в день засідання МВФ)", - йдеться в дописі.

За словами депутата, мінімальна заробітна плата в 2025 буде 8000 грн.

Також по податкам записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025- 2027 роки в обсязі порядка 340 млрд. грн на рік.

"Я прям дуже раджу почитати документ тим хто цікавиться акцизом на цигарки/ паливо та рентою. І ще….ПДВ в декларації залишається незмінним: 20% весь час до 2027-го", - написав Железняк.

Він додав, що також хочуть відновити Дорожній фонд: в 2025 буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 та 233 млрд грн.

"Боргове навантаження до 2027 мають знизити до 90%. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні", - підсумував він.