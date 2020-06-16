БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїна планує, що до 2023 року зможе відмовитись від кредитів Міжнародного валютного фонду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна планує за три роки відмовитись від кредитів МВФ - Марченко
Залучення коштів в економіку України має можливість зростати за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення кредитних рейтингів
Фото:ukr.media
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова", пише "Укрінформ".
"Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року, вже у 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет", - заявив Марченко.
За його словами, залучення коштів в економіку України має можливість зростати за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення кредитних рейтингів.
Нагадаємо, що МВФ попередньо погодив новий кредит на $5 млрд для України
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