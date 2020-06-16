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Україна планує за три роки відмовитись від кредитів МВФ - Марченко

Залучення коштів в економіку України має можливість зростати за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення кредитних рейтингів
Україна планує, що до 2023 року зможе відмовитись від кредитів Міжнародного валютного фонду.
Україна планує за три роки відмовитись від кредитів МВФ - Марченко Фото:ukr.media

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова", пише "Укрінформ".

"Ми віримо, що в нас буде можливість до 2023 року, вже у 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет", - заявив Марченко.

За його словами, залучення коштів в економіку України має можливість зростати за рахунок детінізації, за рахунок збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності видатків, за рахунок підвищення кредитних рейтингів.

Нагадаємо, що МВФ попередньо погодив новий кредит на $5 млрд для України

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16 06 2020 11:06
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