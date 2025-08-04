Україна планує закупити озброєння в Польщі на €120 млн

Київ хоче придбати перевірені системи "Перун" та САУ "Краб".

Україна звернулася до Польщі по кредит на 120 млн євро для закупівлі озброєння. Київ хоче придбати перевірені системи "Перун" та САУ "Краб".

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Укрінформ".

Сибіга підтвердив, що Україна веде активні переговори з Польщею щодо нових пакетів військової допомоги. На спільній пресконференції з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським сторони говорили одразу про кілька нових траншів підтримки.

За словами Сибіги, Україна вже подякувала за 46-й оборонний пакет від Варшави. Водночас зараз тривають обговорення наступних поставок. Міністр наголосив, що потреби українських військових на фронті залишаються головним орієнтиром у перемовинах з партнерами.

Україна особливо зацікавлена в закупівлі польських переносних зенітно-ракетних комплексів "Перун" (Piorun), які вже добре зарекомендували себе на полі бою. Також Київ хоче придбати самохідні артилерійські установки "Краб" (Krab).

"Польські "Перуни" дуже ефективні. Вони перевірені на полі бою, і ми готові їх купувати", - зазначив Сибіга. Він додав, що Україна звернулася до польської сторони з проханням про надання кредиту у розмірі 120 млн євро для закупівлі зброї.

Окремою темою перемовин стало можливе співвиробництво озброєння на території України та Польщі. Сибіга підкреслив, що це є спільним інтересом обох країн і відповідає довгостроковим цілям безпеки.

"Зброї ніколи не буває забагато у воюючій країні. Ми говоритимемо і про співвиробництво. Це внесок у наше спільне майбутнє", - підсумував міністр.