Україна планує збільшити імпорт газу на тлі пошкоджень інфраструктури – Bloomberg

Плани закупівель країни припадають на нестабільний час для газового ринку.

Україна має намір збільшити імпорт природного газу наступного сезону, оскільки її власні виробничі потужності постраждали від російських безпілотників і ракет.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд оцінює, що йому знадобиться близько 3,5 млрд кубометрів імпорту для задоволення внутрішнього попиту в наступному опалювальному сезоні, сказав чиновник з енергетики, знайомий з розрахунками.

Фактичні обсяги можуть відхилятися вгору або вниз залежно від обставин, сказав чоловік, який попросив не називати його імені,

Плани закупівель країни припадають на нестабільний час для газового ринку. Конкуренція за паливо висока, а ціни залишаються високими, оскільки Європа також прагне незабаром поповнити свої запаси, що скорочуються.

"Ми чекаємо остаточного затвердження балансу, який визначить прогнозований обсяг споживання, видобутку та імпорту газу", - повідомив Роман Чумак, виконувач обов'язків генерального директора "Нафтогаз України".

Україна, яка традиційно є великим імпортером природного газу, скоротила закупівлі іноземного палива з 2022 року, оскільки повномасштабне вторгнення росії призвело до скорочення внутрішнього споживання.

Збиток, нанесений газовій інфраструктурі, призвів до скорочення видобувних потужностей країни, а холодна зима збільшила попит на опалення, унаслідок чого запаси газу досягли тривожно низького рівня, і "Нафтогазу" довелося закуповувати природний газ у Європейському Союзі.

Тільки в лютому було імпортовано 560 млн кубометрів газу, згідно з даними оператора газотранспортної системи України. За оцінками київської інвестиційної компанії Dragon Capital, це можна порівняти з приблизно 700 млн кубометрів, закуплених за весь опалювальний сезон 2023 року,

Ескалація протистояння між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом може зробити Київ ще більш уразливим для російських атак, що ще більше посилить занепокоєння України щодо постачання палива, зазначає Bloomberg.

У той час як ЄС обмірковує можливість надання фінансової допомоги Словаччині та Угорщині для зберігання неросійського природного газу в сховищах України наступної зими, Київ також розраховує на цю домовленість, яка захищатиме його власні поставки від подальших атак з боку росії.