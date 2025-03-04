Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна планує збільшити імпорт газу на тлі пошкоджень інфраструктури – Bloomberg

04 березня 2025, 17:05
Україна планує збільшити імпорт газу на тлі пошкоджень інфраструктури – Bloomberg
Фото: УНН
Плани закупівель країни припадають на нестабільний час для газового ринку.

Україна має намір збільшити імпорт природного газу наступного сезону, оскільки її власні виробничі потужності постраждали від російських безпілотників і ракет.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд оцінює, що йому знадобиться близько 3,5 млрд кубометрів імпорту для задоволення внутрішнього попиту в наступному опалювальному сезоні, сказав чиновник з енергетики, знайомий з розрахунками.

Фактичні обсяги можуть відхилятися вгору або вниз залежно від обставин, сказав чоловік, який попросив не називати його імені,

Плани закупівель країни припадають на нестабільний час для газового ринку. Конкуренція за паливо висока, а ціни залишаються високими, оскільки Європа також прагне незабаром поповнити свої запаси, що скорочуються.

"Ми чекаємо остаточного затвердження балансу, який визначить прогнозований обсяг споживання, видобутку та імпорту газу", - повідомив Роман Чумак, виконувач обов'язків генерального директора "Нафтогаз України".

Україна, яка традиційно є великим імпортером природного газу, скоротила закупівлі іноземного палива з 2022 року, оскільки повномасштабне вторгнення росії призвело до скорочення внутрішнього споживання.

Збиток, нанесений газовій інфраструктурі, призвів до скорочення видобувних потужностей країни, а холодна зима збільшила попит на опалення, унаслідок чого запаси газу досягли тривожно низького рівня, і "Нафтогазу" довелося закуповувати природний газ у Європейському Союзі.

Тільки в лютому було імпортовано 560 млн кубометрів газу, згідно з даними оператора газотранспортної системи України. За оцінками київської інвестиційної компанії Dragon Capital, це можна порівняти з приблизно 700 млн кубометрів, закуплених за весь опалювальний сезон 2023 року,

Ескалація протистояння між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом може зробити Київ ще більш уразливим для російських атак, що ще більше посилить занепокоєння України щодо постачання палива, зазначає Bloomberg.

У той час як ЄС обмірковує можливість надання фінансової допомоги Словаччині та Угорщині для зберігання неросійського природного газу в сховищах України наступної зими, Київ також розраховує на цю домовленість, яка захищатиме його власні поставки від подальших атак з боку росії.

війнаімпорт газуросія загроза

Останні матеріали

Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них в Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Політика
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них в Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2025, 09:51
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Політика
Просто подякуйте й заткніться. Трамп сказав це сьогодні Україні, а завтра планував сказати це Європі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2025, 07:49
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Її геополітичні наслідки. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 16:37
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється