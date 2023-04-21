Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна планувала удари по російських військових у Сирії – WP

21 квітня 2023, 08:05
Україна планувала удари по російських військових у Сирії – WP
Фото: Syrian Observatory For Human Rights
Минулої зими ГУР МО готувало удари по російських військах і вагнерівцях у Сирії, але Зеленський наказав згорнути ці операції.

Згідно з інформацією зі злитого в інтернет надсекретного документа американської розвідки, українська військова розвідка розробила плани таємних атак на російські війська в Сирії з використанням таємної допомоги курдів. 

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що метою відкриття нового поля бою за тисячі кілометрів від України мало бути нанесення російській армії та групі Вагнера, яка активно діє у Сирії, збитків та втрат, що, ймовірно, змусило б москву передислокувати свої ресурси з України.

У документі йдеться про те, що президент Зеленський розпорядився призупинити планування у грудні, однак у майбутньому таку операцію могли провести.

Наголошується, що начальник ГУР Кирило Буданов відмовився від коментарів.

За даними видання, українські офіцери розглядали можливість підготовки бійців Сирійських демократичних сил (SDF), військових сил контрольованого курдами автономного північного сходу Сирії, для завдання ударів по російських цілях і проведення "невизначених заходів "прямої дії" разом з атаками з БПЛА".

Проте, представник SDF Фархад Шамі у коментарі виданню заявив, що "документи, про які ви говорите щодо наших сил, не є реальними", а також, що сили SDF "ніколи не були стороною у російсько-українській війні".

У витоку оцінки визнається, що подібні атаки можуть "ускладнити" операції коаліції США на сході Сирії, якщо росія "більш агресивно" контролюватиме сирійський повітряний простір або перемістить засоби протиповітряної оборони.

У звіті згадується реальний, але раніше не розголошуваний інцидент 27 листопада, коли російська система ППО SA-22, що базується на сході Сирії, відкрила вогонь по американському безпілотнику MQ-9. За словами американського чиновника, безпілотник не був уражений ракетою.

військові рфСирія

Останні матеріали

ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Політика
Макрон танцює під китайську дудку. Втім, музика грала недовго – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 13:13
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Політика
Україна повинна відібрати Крим у росії. А Захід має дати Україні достатньо зброї – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 10:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється