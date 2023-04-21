Україна планувала удари по російських військових у Сирії – WP

Минулої зими ГУР МО готувало удари по російських військах і вагнерівцях у Сирії, але Зеленський наказав згорнути ці операції.

Згідно з інформацією зі злитого в інтернет надсекретного документа американської розвідки, українська військова розвідка розробила плани таємних атак на російські війська в Сирії з використанням таємної допомоги курдів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що метою відкриття нового поля бою за тисячі кілометрів від України мало бути нанесення російській армії та групі Вагнера, яка активно діє у Сирії, збитків та втрат, що, ймовірно, змусило б москву передислокувати свої ресурси з України.

У документі йдеться про те, що президент Зеленський розпорядився призупинити планування у грудні, однак у майбутньому таку операцію могли провести.

Наголошується, що начальник ГУР Кирило Буданов відмовився від коментарів.

За даними видання, українські офіцери розглядали можливість підготовки бійців Сирійських демократичних сил (SDF), військових сил контрольованого курдами автономного північного сходу Сирії, для завдання ударів по російських цілях і проведення "невизначених заходів "прямої дії" разом з атаками з БПЛА".

Проте, представник SDF Фархад Шамі у коментарі виданню заявив, що "документи, про які ви говорите щодо наших сил, не є реальними", а також, що сили SDF "ніколи не були стороною у російсько-українській війні".

У витоку оцінки визнається, що подібні атаки можуть "ускладнити" операції коаліції США на сході Сирії, якщо росія "більш агресивно" контролюватиме сирійський повітряний простір або перемістить засоби протиповітряної оборони.

У звіті згадується реальний, але раніше не розголошуваний інцидент 27 листопада, коли російська система ППО SA-22, що базується на сході Сирії, відкрила вогонь по американському безпілотнику MQ-9. За словами американського чиновника, безпілотник не був уражений ракетою.