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Україна побоюється затримки фінансування із заморожених російських активів – Bloomberg

24 серпня 2024, 18:23
Україна побоюється затримки фінансування із заморожених російських активів – Bloomberg
Фото: facebook.com/permalink
Угода G-7 спрямована на надання кредитів до кінця року, але США хочуть більше гарантій.
Українські чиновники побоюються затримок із завершенням угоди, яка дозволить отримати підтримку в розмірі 50 мільярдів доларів шляхом використання прибутків від заморожених активів російського центрального банку.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних людей.
 
Зазначається, що згідно з угодою "Великої сімки" кошти мають надійти Києву до кінця року. Угода передбачає синдикат кредиту, який буде повернений за рахунок прибутків, отриманих з часом із заморожених російських коштів. Але реалізації плану перешкоджають вимоги США та ризик того, що Угорщина уповільнить будь-яке рішення ЄС щодо підтримки України чи санкцій проти росії.
 
За словами журналістів, фінансування забезпечить дуже необхідну підтримку для України. Часові рамки угоди G-7 розтягуються до кінця року. Однак Києву знадобиться рішення наступного місяця, коли перегляд фінансування МВФ передбачатиме гарантії того, що бюджетні вимоги України виконано, розповіло агентству одне із джерел.
 
"Нам потрібен реальний механізм. Відповідні дискусії тривають занадто довго, і нам нарешті потрібні рішення", – заявив президент України Володимир Зеленський.
 
У статті вказано, що реалізація домовленостей G-7 натрапила на перешкоду через занепокоєння США щодо того, що ЄС повинен кожні шість місяців поновлювати заморожування активів разом із більш широкими санкціями проти Москви. США попросили надати більш надійні гарантії, які б зменшили занепокоєння щодо підписання позики без схвалення Конгресу.
 
Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена розповів про бажання США отримати гарантії від союзників, що російські активи залишаться знерухомленими, доки не буде укладено справедливий мир і росія не заплатить за збитки. Якщо це станеться, сказав чиновник, США впевнені, що гроші можуть почати розподілятися до кінця року.

 

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