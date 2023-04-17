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Україна почала експорт електроенергії до Словаччини

17 квітня 2023, 13:09
Україна почала експорт електроенергії до Словаччини
Фото: shutterstock.com
Станом на ранок понеділка енергосистема працює з резервом потужності, здійснюється експорт електроенергії до Польщі, Молдови і тепер й до Словаччини.

Відсьогодні розпочався експорт електроенергії у Словаччину, порядка 200 МВт щогодини. 

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram-каналі.

"Станом на 17 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Триває водопілля. Рівень води значно вищий, ніж у попередні роки. Гідроелектростанції Укргідроенерго працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності", – йдеться в пості. 

Також триває експорт у Польщу -75 МВт щогодини та Молдову - 99-134 МВт в різні години, зі Словаччини продовжується незначний імпорт 2-4 МВт в різні години.

Складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту.  Вчора внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон і частина області тимчасово були знеструмлені. Енергетики вже відновили живлення.

Відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває. Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Україна почала експортувати електроенергію до Європи наприкінці червня 2022 року. У жовтні експорт було припинено через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

експортелектроенергіяСловаччина

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