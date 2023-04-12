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Україна почала експортувати електроенергію в Польщу

12 квітня 2023, 18:35
Україна почала експортувати електроенергію в Польщу
Джерело: 24tv.ua
Днем раніше українська електроенергія почала йти в Молдову.
З 12 квітня Україна відновила експорт електроенергії до Польщі — до 75 МВт у різні години.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

До цього Україна також почала експортувати електроенергію в Молдову — 30-95 МВт у різні години. В "Укренерго" наголошують, що станом на 12 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів, в енергосистемі наявний достатній резерв потужності.

Наразі ключовим пріоритетом для "Укренерго" є відновлення надійності живлення. Для цього ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. 

З моменту атаки 9 березня було повернуто в роботу 5 магістральних ліній та частково відновлено обладнання 9 підстанцій різного класу напруги. Відновлювальні роботи тривають.

"Просимо, якщо є змога, переносити використання потужної техніки в нічні та денні години. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень через ворога й досі продовжує відновлюватися", — закликали в "Укренерго".

експортПольщаМолдоваенергетикавідновленнявійна в Україні

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