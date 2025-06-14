В Україні почали модернізацію радянських ППО

9А310 ЗРК "Бук" з пусковими під RIM-7 Sea Sparrow (колаж, який навряд має щось спільне з реальністю)

Перші результати реновацій окупант вже відчув на полі бою.

Старі системи ППО СРСР, які має на озброєнні Україна, частково проходять модернізацію.

ЗРК "Бук" практично отримав нове життя, йдеться в заяві заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка.

"ЗРК "Бук" отримав друге життя. Сьогодні він озброюється іншими ракетами, він вже виконує бойові завдання. С-300 теж в очікуванні великих змін. Ця робота проводиться, ми не стоїмо на місці. Прийде час - ми про це скажемо. Скажемо, коли буде практичний результат", - сказав він

За словами Клочко, наразі робота "на папері", проте вже у другій половині 2025 року буде більш конкретний результат.

На сьогодні Україна має на озброєнні ЗРК "Бук-M1", які переобладнують для застосування ракет AIM-7.

Зенітно-ракетний комплекс "Бук" це самохідний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для збиття ракет, літаків, гелікоптерів та інших рухомих цілей.

Щодо С-300, то цей зенітно-ракетні комплекси середнього радіуса дії і був розроблений в радянські часи. Його дальність складає 150, 200, 300 км.