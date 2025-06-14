Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Україні почали модернізацію радянських ППО

14 червня 2025, 17:02
В Україні почали модернізацію радянських ППО
9А310 ЗРК "Бук" з пусковими під RIM-7 Sea Sparrow (колаж, який навряд має щось спільне з реальністю)
Перші результати реновацій окупант вже відчув на полі бою.

Старі системи ППО СРСР, які має на озброєнні Україна, частково проходять модернізацію. 

ЗРК "Бук" практично отримав нове життя, йдеться в заяві заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка.

"ЗРК "Бук" отримав друге життя. Сьогодні він озброюється іншими ракетами, він вже виконує бойові завдання. С-300 теж в очікуванні великих змін. Ця робота проводиться, ми не стоїмо на місці. Прийде час - ми про це скажемо. Скажемо, коли буде практичний результат", - сказав він

За словами Клочко, наразі робота "на папері", проте вже у другій половині 2025 року буде більш конкретний результат.

На сьогодні Україна має на озброєнні ЗРК "Бук-M1", які переобладнують для застосування ракет AIM-7.

 Зенітно-ракетний комплекс "Бук" це самохідний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для збиття ракет, літаків, гелікоптерів та інших рухомих цілей. 

Щодо С-300, то цей зенітно-ракетні комплекси середнього радіуса дії і був розроблений в радянські часи. Його дальність складає 150, 200, 300 км.

 
війна в УкраїніППО

Останні матеріали

Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється