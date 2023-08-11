Україна почала переговори про гарантії безпеки з Британією – Єрмак

Україна прагне підписати перші договори щодо гарантій безпеки вже до кінця цього року.

Україна розпочала консультації з Великою Британією щодо підписання двостороннього договору про гарантії безпеки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

3 серпня стало відомо, що подібні консультації Україна також розпочала із США.

"Після наших американських колег ми розпочали консультації з нашими друзями, партнерами з Великої Британії. Справді, це країна, яка за ключовою допомогою є одним із наших головних стратегічних партнерів, яка з першого дня війни, а саме з 24 лютого, стоїть пліч-о-пліч з Україною",- .розповів Єрмак

Не отримавши запрошення до вступу до НАТО, Україна сподівається забезпечити свою безпеку в тому числі за допомогою укладання двосторонніх договорів, які закріплюють зобов'язання допомагати Києву у разі нападу.

Про те, що такі договори мають бути укладені, йшлося у декларації, підписаній у липні після саміту НАТО у Вільнюсі.

У документі йдеться, що країни G7 зобов'язуються забезпечувати обороноздатність та безпеку України на основі довгострокових двосторонніх угод.

Єрмак повідомив, що до цієї декларації приєдналися ще 13 країн, але не уточнив, про які саме країни держави йдеться..