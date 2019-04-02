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Україна веде переговори з Францією про закупівлю 22 патрульних кораблів

ДПСУ хоче "потужні та мобільні угруповання" в Азовському і Чорному морях
Україна почала переговори з Францією про закупівлю 22 патрульних кораблів для Державної прикордонної служби.
Україна веде переговори з Францією про закупівлю 22 патрульних кораблів

"Ми опрацьовуємо можливі варіанти посилення наших морських підрозділів в Азовському морі. Ми вже провели поточний ремонт кількох наших кораблів і катерів, минулого року на службу заступили катери проекту UMC-1000 з поліпшеними ходовими характеристиками, проведено ремонт корабля "Донбас", але це тільки початок", - повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал в інтерв'ю "5 каналу".

Цигикал сказав, що Держприкордонслужба хоче створити в Азовському та Чорному морях "потужні і мобільні угруповання прикордонних кораблів і катерів", які могли б виконувати і правоохоронні функції, і протидіяти військовим загрозам.

"Намагаємося вишукувати можливості для реалізації цих амбітних завдань. За сприяння МВС уже тривають переговори з французькими партнерами про закупівлю 22 сучасних патрульних кораблів. Якщо всі питання за цією угодою буде успішно вирішено, це дозволить нам повністю прикрити лінію морського кордону і забезпечити надійний його захист", - розповів він.

Голова ДПСУ також розповів, що на узбережжі Азовського моря вже побудовано п'ять веж для контролю за надводною обстановкою. Упродовж року їх повинні оснастити засобами візуального та радіотехнічного контролю.

Нагадаємо, що США виділять Україні додаткові 10 млн доларів на зміцнення потенціалу військово-морських сил після інциденту в Керченській протоці.

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04 02 2019 14:10
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