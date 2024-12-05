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Україна почала переговори з командою Трампа про припинення війни – WSJ

05 грудня 2024, 09:53
Україна почала переговори з командою Трампа про припинення війни – WSJ
Фото: Генштаб ЗСУ
Україна намагається розв'язати розбіжності з питання врегулювання війни з рф ще до вступу Трампа на посаду.
Українська делегація прибула до США для проведення переговорів на високому рівні з адміністрацією Дональда Трампа, з метою згладити серйозні розбіжності в питанні врегулювання війни з росією ще до вступу нового президента США на посаду.
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
У середу глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальним посланцем Трампа з питань росії та України Кітом Келлогом і майбутнім радником з національної безпеки Майком Волтцем. До зустрічі також приєднався віцепрезидент Джей Ді Венс.
 
За словами джерел видання, Єрмак відвідав Вашингтон, щоб налагодити відносини з помічниками Трампа. Раніше він також зустрівся у Флориді з новою главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.
 
"За словами людей, знайомих із ходом обговорень, Єрмак представлятиме Україну як конструктивного партнера з досягнення миру, а не як перешкоду для нього", - пише видання.
 
Як зазначила WSJ людина, знайома з планами Києва, Україна планує заявити про свою готовність до миру, "але це має бути стійкий мир. Нестабільний, тимчасовий мир не відповідає ні інтересам США, ні інтересам України".
 
Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що для того, щоб Київ розглянув можливість припинення війни, необхідно, щоб неокупованим частинам України було запропоновано членство в НАТО.
 
При цьому, пише WSJ, радники Трампа обговорювали мирні плани, які визнають захоплення росією приблизно 20 % української території та на час закривають для Києва можливість вступу до НАТО.
 
"Українці викладають свою максималістську позицію на можливих переговорах", - каже Люціан Кім, аналітик по Україні в International Crisis Group. "Можливо, вони дійсно визнають, що членство в НАТО - це не питання найближчого майбутнього. Але чому вони мають визнавати це ще до початку переговорів?".
 
Він також зазначає, що в Києві дуже глибоко розчаровані адміністрацією Джо Байдена, що йде.
 
"Прихід адміністрації Трампа дав людям у Києві надію на прорив. Який він матиме вигляд - питання. Але ясно одне: статус-кво буде припинено", - каже Кім.
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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